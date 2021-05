Frajle slave 12. rođendan, prvi kao trio

Frajle - novo poglavlje karijere...

Prvi maj je praznik rada i dan kada su prvi put zajedno zasvirale članice jednog od najpopularnijih bendova na ovim prostorima, The Frajle. Svašta su prošle proteklih godina, proživele nekoliko života na točkovima, a današnji, 12. rođendan, dočekuju kao trio. Bilo je to veliko iznenađenje za fanove, ali se sve, konstatujemo u šali, ipak završilo bezbolno. Novi, zapravo stari sastav čine Nataša Mihajlović i sestre Nevena i Jelena Buča.

- U godini prepunoj izazova, slavimo muziku i ljubav. Hvala vam na velikoj ljubavi! Jedva čekamo koncerte – poručuju Frajle, koje naredno poglavlje karijere otvaraju setom novih fotografija.

VAV Studio

Da se planeti nije desilo to što se desilo, u ovo vreme već bi se polako spremale za morsku turneju. No, situacija ih nije sprečila da makar nakratko skoknu do mora, koje im je svakako nedostajalo proteklih meseci. Iz Splita su se vratile sinoć, kako je za naš portal otkrila frajla Nevena, dok Jelena uz osmeh dodaje da je stigla i da izgori.

- Nas tri smo bile na kratkom putovanju, da se malo resetujemo. Budući da nam inspiracije nikad ne nedostaje, baš ovih dana u Splitu nastalo je i nekoliko pesama. Lagano spremamo novi materijal – kažu vesele Novosađanke.

VAV Studio

Dakle, biće novih pesama, a ako se virus malo primiri – i novih nastupa. Takođe, devojke su se u međuvremenu okrenule i drugim izazovima. Nataša se posvetila klaviru i već je snimila nekoliko pesama za samostalni projekat, Nevena je, kao diplomirani psiholog, pripremila serijal emisija „Pričajmo o tome“, dok bi svakog časa svetlost dana trebalo da ugleda Jelenina knjiga avantura i uspomena „Kako sam postala Frajla“.

A „odbegla Frajla“ Marija Mirković, koja je nedavno napustila grupu jer je odlučila da se posveti autorstvu, trenutno radi na novom albumu Alke Vuice.