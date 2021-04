Ana Marija Žujović šest godina kasnije: Postupak stoji, sve sam manje uporna u dokazivanju šta je Vladimir uradio

Ana Marija Žujović još čeka da se sudski proces završi, a Vladimir Stanojević se na poslednjem ročištu nije pojavio

Prošlo je šest godina od kada je voditelj Vladimir Stanojević pretukao tadašnju suprugu Anu Mariju Žujović i ostavio je sa dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti, a ona otkriva da sudsko razrešenje još traje. Na poslednjem ročištu Vladimir se nije pojavio.

Fitnes-instruktorka kaže da i sada oseća strah i jezu kada pogleda fotografije na kojima je prebijena, te otkriva da se voditelj godinama ne pojavljuje na sudu jer je u Las Vegasu .

Mirko Tabašević

‒ Postupak je još na sudu, malo se sve odužilo zbog toga što on nije u zemlji. Njegov advokat je izneo da je „na usavršavanju engleskog jezika u Las Vegasu“. Zbog toga i zbog cele epidemiološke situacije u svetu na poslednje ročište nije mogao da dođe jer opet, navodi advokat, „nije mogao da nađe kartu“. Sve u svemu verujem da će se jednog dana sve završiti ‒ kaže Ana Marija. ‒ U početku sam stvarno bila uporna da se istina sazna i da se postupak na sudu privede kraju, ali, iskreno, posle šest godina sve manje osećma tu upornost, i čini mi se da će trebati vremena...

Na pitanje da li je s obzirom na sve ove godine uspela da oprosti Vladimiru, da li je ikada pokušao da stupi u kontakt s njom, fitnes-instruktorka je odsečna: „Ne“.

Ana Marija Žujović ‒ Još me obuzima jeza, ne volim da se prisećam tog nemilog događaja

Otkriva da samog događaja ne voli da se seća jer joj naviru sva loša osećanja.

‒ Ne volim da se prisećam tog nemilog događaja, i dalje me obuzmu jeza, strah, razočaranje, tuga, bol... Zato se trudim da se što manje prisećam i pričam o tome ‒ priča Ana Marija za „Blic“ i objašnjava da su povrede bile teže nego što se na fotografijama vidi.

‒ Uplašim se i sad kad ih vidim, ali s obzirom na to da sam imala teške telesne povrede, dva naprsnuća sinusne i jagodične kosti, slike su još i dobre... Dugo posle toga išla sam kod psihologa, jer sam se trudila da ostanem jaka, posao koji radim mi ne dozvoljava da se povučem i zatvorim u sebe, konstantan kontakt s klijentima, novinarima, celom javnom scenom i 101 pitanje lakše se prevaziđe kad imate stručno lice da vas kroz to vodi. Ono što mi je jedino davalo snagu na tom putu su poruke devojaka koje su isto ili slično prošle ili onih koje poznaju nekoga kome se tako nešto dogodilo. Ne možete verovati koji je to broj... Jedino to me je teralo i još me drži da ne odustanem od celog postupka ‒ ističe fitnes-instruktorka. Njena poruka ženama je:

‒ „Prijavi nasilnika!“, ali sad tek shvatam zašto se neke devojke nisu upustile u to... Moj postupak stoji, advokati izlaze na ročište, tu su i troškovi, a kraja ni na vidiku.

Ana Marija Žujović ‒ Verujem u ljubav, u srećnoj sam vezi

Ana Marija otkriva da je posle nasilja koje je pretrpela od Vladimira dosta ojačala, kao i da danas pored sebe ima muškarca sa kojim je srećna.

‒ Bavim se fitnesom, mogu da kažem da mi je to, kako fizički tako i psihički, dosta pomoglo. Trenutno sam u srećnoj vezi, ja veru u ljubav i partnerske odnose nikada nisam izgubila, ali veru u ljude jesam. Shvatila sam da ne možemo da biramo ko će nas povrediti i da to uvek urade ljudi od kojih to najmanje očekujemo, ali da bi iz svega toga trebalo da nešto naučimo i izađemo jači.