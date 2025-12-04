Sin Marije Šerifović proslavio 2. rođendan, žurka u znaku omiljenog crtaća

Sin Marije Šerifović, Mario, 2. decembra napunio je dve godine.
Pevačica se tog dana oglasila na društvenim mrežama, uz poruku:
- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka.Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo.
Povodom rođendana sina Marija je organizovala kućnu zabavu, na kojoj je okupila porodicu i najbliže prijatelje.
Pročitajte Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas slavi 9. rođendan
Stan u elitnom beogradskom naselju je za tu priliku bajkovito dekorisala, a u prvom planu našli su se raznobojni baloni u vidu Minionsa koji su, bez sumnje, Mariovi omiljeni animirani junaci.
Delić atmosfere Marija je podelila na svojim mrežama.
