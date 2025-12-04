Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Sin Marije Šerifović proslavio 2. rođendan, žurka u znaku omiljenog crtaća

04/12/2025

Sin Marije Šerifović, Mario, 2. decembra napunio je dve godine.

Miomir Milić

 

Pevačica se tog dana oglasila na društvenim mrežama, uz poruku:

- Sine moj, radosti moja najveća. Danas slavimo zajedno. Slavimo tvoj životić i moj drugi rođendan otkako sam odabrana da budem baš ja tvoja majka.Mekani moj plavi momče, koliko si nam svima promenio živote. Koliko nas ti, takav mali i maleni, učiš svemu. Hvala ti što si došao baš meni, da me naučiš da živim ponovo.

Povodom rođendana sina Marija je organizovala kućnu zabavu, na kojoj je okupila porodicu i najbliže prijatelje.

Stan u elitnom beogradskom naselju je za tu priliku bajkovito dekorisala, a u prvom planu našli su se raznobojni baloni u vidu Minionsa koji su, bez sumnje, Mariovi omiljeni animirani junaci.

Delić atmosfere Marija je podelila na svojim mrežama.

Instagram

 

Eva Čubrović Miomir Milić

