Ima 22 godine i neodoljivo podseća na slavnu majku: Sin Kejt Vinslet krenuo stopama roditelja

Sin Kejt Vinslet sa majkom u javnosti

Kejt Vinslet i njen sin Džo Anders pojavili su se zajedno na premijeri filma “Zbogom Džun”, održanoj u Londonu. Reč je o filmu na kojem su sarađivali: Kejt je režirala, dok je Džo napisao scenario. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images

Pedesetogodišnja oskarovka blstala je na crvenom tepihu u bezvremsnkoj crnoj haljini, sa potpisom slavnog dizajnera Elija Saaba, dok je njen naslednik nosio klasično crno odelo.

Džo je srednje dete zvezde “Titanika”, a rođen je 22. decembra 2003. godine. Ima i tri godine stariju sestru Miu, kao i jedanaestogodišnjeg brata po imenu Ber. Džo nema samo slavnu majku, već je i njegovom otac Sam Mendes izuzetno cenjen reditelj.

Sin Kejt Vinslet tokom odrastanja je promenio nekoliko adresa, od Njujorka do Londona, gde se preselio sa majkom i započeo miran, porodični život.

Iako je u mlađim danima pokazivao interesovanje za muziku, tačnije za sviranje na klaviru, na kraju je preovladala ljubav prema filmu. Kako bi se distancirao od poznatih roditelja i sam gradio karijeru promenio je i prezime.

Pojavio se u ratnoj drami “1917”, koju je režirao njegov otac, dok je za mamin rediteljski debi napisao scenaro.

Oni koji su bili u prilici da ih vide zajedno, složni su u oceni da Džo neodoljivo podseća na sjajnu majku. Photo by Gareth Cattermole/Getty Images





