On je najbolji drug Andrije Miloševića: Nije glumac, ali je u vezi sa njegovom koleginicom

Najbolji drug Andrije Miloševića je muzičar

Andrija Milošević jedan je od najangažovanijih, ali i najvoljenijih glumaca svoje generacije. Poslednjih meseci, osim poslom za koji se školovao, bavi se i voditeljstvom, a gledaoci jednom nedeljno mogu da ga vide na Una televiziji u emisiji “Dobro veče sa Andrijom”. Promo/UNA televizija

Simpatični glumac pred kamerama je ugostio brojne ličnosti iz javnog života, a pre svega kolege glumce.

Glumica Milena Radulović, koja je nedavno bila gošća u emisiji, otkrila je da je prijateljica sa Andrijinom suprugom Aleksandrom, kao i da joj oni neretko iz inostranstva donose majonez, koji obožava da jede.

Iako je Andrija Milošević u sjajnim odnosima sa mnogim glumcima, najbolji drug mu je ipak jedan muzičar. Prema Mileninim rečima to je njen dečko, član Beogradskog sindikata, Ognjen Janković.

Milena i Ognjen u vezi su već duže vreme, a ko je zapravo njen emotivni partner saznalo se početkom 2024. godine. Zajedno su došli u Palatu pravde, gde joj je on pružio podršku tokom svedočenja u slučaju koji se vodi protiv Mike Aleksića.

- Počastvovan sam što sam uz nju i što imam priliku da joj pružim makar mikropodršku. Ja sam Mileni važan privatno, i ona meni. To je emotivna podrška iz srca – rekao je tim povodom muzičar koji je, sada znamo, odličan prijatelj sa Andrijom. K1 screenshot





