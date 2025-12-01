Horoskop za 2. decembar: Bik nezadovoljan, Blizanac previše odgovoran, Lav shvata da je zdravlje najvažnije

Horoskop za 2. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.

Posao:

Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.

Zdravlje:

Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Bik

Ljubav:

Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.

Posao:

Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Blizanci

Ljubav:



Rak

U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.Posao:Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.Zdravlje:Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao:

Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Horoskop za 2. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Budite promišljeni i uzdržani pred bliskom osobom. Pažljivije analizirajte partnera, kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka.

Posao:

Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Potrebno je da smislite rezervnu varijantu, jer uvek postoji faktor iznenađenja.

Zdravlje:

Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.Posao:Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.Zdravlje:Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Ljubav:

Smeta Vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.

Posao:

Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja Vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Škorpija

Ljubav:

Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.

Posao:

Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.

Zdravlje:

Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Horoskop za 2. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.Posao:Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da Vas dovedu u neprijatnu situaciju.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna.

Ljubav:

Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.

Posao:

Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Vodolija

Ljubav:

Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.

Posao:

Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 2. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Ponekad treba isključiti razum, jer postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.Posao:Pogađa Vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Dovoljno ste umešni da prevaziđete iznenadne komplikacije.Zdravlje:Važno je da uskladite misli i osećanja.