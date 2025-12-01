Horoskop za 2. decembar: Bik nezadovoljan, Blizanac previše odgovoran, Lav shvata da je zdravlje najvažnije

Horoskop za 2. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.
Bik
Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.
Rak
Ljubav:
Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Lav
Ljubav:
Budite promišljeni i uzdržani pred bliskom osobom. Pažljivije analizirajte partnera, kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Potrebno je da smislite rezervnu varijantu, jer uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje:
Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Vaga
Ljubav:
Smeta Vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja Vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Škorpija
Ljubav:
Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da Vas dovedu u neprijatnu situaciju.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna.
Jarac
Ljubav:
Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Vodolija
Ljubav:
Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.
Posao:
Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Pogađa Vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Dovoljno ste umešni da prevaziđete iznenadne komplikacije.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.
Horoskop za 2. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
