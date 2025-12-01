Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 2. decembar: Bik nezadovoljan, Blizanac previše odgovoran, Lav shvata da je zdravlje najvažnije

Autor: | 02/12/2025

Horoskop za 2. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Nema potrebe da očekujete veliku notu emotivnog razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem.
Posao:
Izbegavajte poslovni rizik na koji Vas nagovaraju saradnici. Najbolje je da prihvatite poznata pravila i da se zaštitite od neprijatnosti.
Zdravlje:
Budite uzdržani, izbegavajte afektivno ponašanje.

Bik

Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.

Pročitajte Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni

Blizanci

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom, postavite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i uzajamnog poverenja.
Posao:
Potrebno je da završite svoje obaveze u predviđenom roku. Neko neće tolerisati Vaše izgovore ili poslovne propuste.
Zdravlje:
Prijaće Vam rekreacija ili boravak u prirodi.

Rak

Ljubav:
Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Lav

Ljubav:
Budite promišljeni i uzdržani pred bliskom osobom. Pažljivije analizirajte partnera, kako biste odgonetnuli deo skrivenih poruka.
Posao:
Izbegavajte preterano eksponiranje u društvu saradnika. Potrebno je da smislite rezervnu varijantu, jer uvek postoji faktor iznenađenja.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Devica 

Ljubav: 

Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.
Posao:
Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje:
Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.

Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu

Vaga

Ljubav:
Smeta Vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja Vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Škorpija 

Ljubav:
Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Strelac 

Ljubav:

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.
Posao:
Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da Vas dovedu u neprijatnu situaciju.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna.

Jarac 

Ljubav:
Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao:
Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Vodolija 

Ljubav: 
Osmislite dobar plan i originalan nastup koji treba da zadovolji blisku osobu. Važno je da napravite dobar izbor u svakom pogledu.
Posao:
Ukoliko ste zainteresovani za nove poslovne izazove, potreban Vam je dobra procena. Upotrebite »moć sugestije« u pregovorima.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe dobro raspoloženje.

Ribe 

Ljubav:

Ponekad treba isključiti razum, jer postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Pogađa Vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Dovoljno ste umešni da prevaziđete iznenadne komplikacije.
Zdravlje:
Važno je da uskladite misli i osećanja.

Horoskop za 2. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Stana Luković Alex iStock Getty Images Plus

