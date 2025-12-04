Bila sam depresivna, verovala da je on pravi, Suzana Mančić: Omalovažavao me je, obolela sam...

Otkako je sa nepunih 18 godina zakoračila na javnu scenu, Suzana Mančić ne prestaje da zrači lepotom, harizmom i pozitivnom energijom. Širok osmeh i zarazan smeh odavno su postali njen zaštitni znak. Mirko Tabašević

Upitate li bilo kog predstavnika sedme sile za mišljenje o ovoj svestranoj dami, koja se tokom dugogodišnje karijere okušala kao glumica i pevačica, a dokazala kao voditeljka, reći će vam da je raditi intervju sa Suzanom Mančić pravo zadovoljstvo.

Iskrena i neposredna, na svako pitanje odgovara direktno, bez okolišavanja. Čak i kada je na dnevnom redu njena porodica. O suprugu Simeonu, kao i ćerkama Teodori i Nataliji, uvek priča s ogromnom ljubavlju, stavljajući jasno do znanja da su joj oni najvažniji na svetu.

Ako i postoji tema koju bi rado preskočila, onda je to njen prvi brak sa Nebojšom Kunićem, članom nekada megapopularnog benda „Sedmorica mladih“. Venčali su se 1989, a razveli osam godina kasnije. U međuvremenu dobili su dve ćerke, Teodoru i Nataliju. Petar Đorđević

Ljubav, a zatim i brak, rodili su se iz dugogodišnjeg prijateljstva. Mnogi muškarci bili su zaljubljeni u čuvenu „loto devojku“, mnogi su je prosili, a njena odluka da Nebojši Kuniću kaže „da“ iznenadila je javnost. Kasnije se šalila da je, zapravo, ona njega zaprosila.

‒ Obično kažem: onakva devojka, onakva udavača, a zaprosila muža kome je bila treća žena.

Na vrhuncu slave okrenula je leđa sceni i posvetila se porodici. Tokom kriznih devedesetih Nebojša se bavio privatnim biznisom, a ona ga je sa decom pratila od Limasola do Moskve. Kao što se udala, tako se i razvela. Iznenada, bez previše objašnjenja, vratila se sa ćerkama u rodni grad.

‒ Udala sam se iz velike ljubavi, ali ljubav je kvarljiva roba, lako nestane ‒ izjavila je jednom prilikom. Mirko Tabašević

Kasnije je otkrila da ju je suprug omalovažavao govoreći da više nije ni lepa, ni mlada, iako tek što je zakoračila u četrdesete, kao i da je niko ne bi hteo da nije postala njegova žena. Priznala je i da je patila od depresije, zbog čega je redovno posećivala psihologa.

Kada se najmanje nadala, ljubavna sreća zakucala je na njena vrata. Grčki bankar Simeon Ocomokos, koga je upoznala 2000. godine, preko noći joj je ukrao srce. Viđali su se na relaciji Atina–Beograd, uživali obilazeći svet, a kada je njihova ljubav postala „punoletna“, u leto 2018. stali su pred oltar.

‒ Nekada su muškarci zbunjeni, nesigurni, i ako nešto stvarno želiš, potpuno je svejedno od koga će krenuti inicijativa i ko će probiti led. Mislim da je samo prvi put teško udati se, drugi put to ide lakše, imamo iskustva, znamo koje su nam slabosti. Postanemo svesni vlastitih mana i vrlina, jer čovek s godinama upozna sebe i onda može da život dovede u red. Mirko Tabašević

‒ Bilo je dana kad sam mislila kako možda nisam prava osoba za duge veze, brak. Međutim, ispostavilo se da grešim, da ipak jesam. Trebalo je samo da nađem pravog muškarca, čoveka koji me razume, koga ja razumem ‒ rekla je.





