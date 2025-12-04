Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas je napunila 9. godina. Ona je najstarije dete poznatog glumačko-bračnog para, koji ima i dva sina: Lazara i Borisa.
- Čarolijo moga, naših života, danas je naš najsrećniji datum – napisala je Tamara, koja je na Instagramu objavila nekoliko fotografija.
Pročitajte Lepši sam, pametniji i skromniji - Nebojša Grnčarski za HELLO! o svom bratu blizancu
Tamara i Petar brižljivo čuvaju privatni život, ali rado se oglašavaju kada je reč o važnim povodima vezanim za njihove mališane.
- Vapitanje je jedan od najvažnijih zadataka, ali ljudi ga bespotrebn komplikuju. Deca upijaju sve što vide i čuju. Ne možete očekivati da dete bude ljubazno i uredno, ako to sami ne pokazujete. Sve ide iz kuće.
- Nama je važno da nauče kako da se ponašaju prema drugima, komšijama, profesorima. Autoritet se gradi ličnim primerom, ne glumnjenom strogoćom - kazao je jednom prilikom Petar Benčina u intervjuu za HELLO!.
Slične Vesti
Ovo je najslađa slika koju ćete danas videti: Staša i Lazar Benčina imaju nove frizure, prizor iz salona oduševio FOTO
Deca Tamare Dragićević su preslatka
20/04/2023Saznajte više
Veliko slavlje u domu Tamare Dragičević i Petra Benčine: Čestitke ne prestaju da stižu! (foto)
Sin Tamare Dragičević i Petra Benčine proslavio treći rođendan
16/08/2022Saznajte više
Porodična idila na snegu: Staša i Lazar ukrali šou slavnim roditeljima, ovo je najlepša slika koju ćete danas videti (foto)
Deca Tamare i Petra Benčine kao sa reklame
28/01/2022Saznajte više
Pročitajte još
Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas slavi 9. rođendan
Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine slavi 9. rođendan
04/12/2025Saznajte više
Bila sam depresivna, verovala da je on pravi, Suzana Mančić: Omalovažavao me je, obolela sam...
Suzana Mančić u braku proživela je pravi pakao
04/12/2025Saznajte više
Lepši sam, pametniji i skromniji: Nebojša Grnčarski za HELLO! o svom bratu blizancu
Nebojša Grnčarski ima brata blizanca
04/12/2025Saznajte više
Evo gde Ceca peva za doček 2026. godine, prelepa priroda
Ceca Ražnatović u Novu godinu ući će radno, sada se definitivno zna i gde
04/12/2025Saznajte više
Samohrani sam otac troje dece: Zoran Pajić otkrio novosti, mnogi će se iznenaditi, posebno zbog Mirke Vasiljević
Zoran Pajić predstavlja novu seriju “Dadilja na selu”
03/12/2025Saznajte više
Ponovo pred matičarem: Damir Džumhur verio doktorku
Teniser Damir Džumhur ponovo će stati na ludi kamen
03/12/2025Saznajte više
Komentari (0)