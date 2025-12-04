Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas slavi 9. rođendan

Autor: | 04/12/2025

0

Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas je napunila 9. godina. Ona je najstarije dete poznatog glumačko-bračnog para, koji ima i dva sina: Lazara i Borisa.

- Čarolijo moga, naših života, danas je naš najsrećniji datum – napisala je Tamara, koja je na Instagramu objavila nekoliko fotografija.

Pročitajte Lepši sam, pametniji i skromniji - Nebojša Grnčarski za HELLO! o svom bratu blizancu

Tamara i Petar brižljivo čuvaju privatni život, ali rado se oglašavaju kada je reč o važnim povodima vezanim za njihove mališane.

- Vapitanje je jedan od najvažnijih zadataka, ali ljudi ga bespotrebn komplikuju. Deca upijaju sve što vide i čuju. Ne možete očekivati da dete bude ljubazno i uredno, ako to sami ne pokazujete. Sve ide iz kuće.

- Nama je važno da nauče kako da se ponašaju prema drugima, komšijama, profesorima. Autoritet se gradi ličnim primerom, ne glumnjenom strogoćom - kazao je jednom prilikom Petar Benčina u intervjuu za HELLO!

Luka Šarac

 

