Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas slavi 9. rođendan

Ćerka Tamare Dragičević i Petra Benčine danas je napunila 9. godina. Ona je najstarije dete poznatog glumačko-bračnog para, koji ima i dva sina: Lazara i Borisa. Luka Šarac

- Čarolijo moga, naših života, danas je naš najsrećniji datum – napisala je Tamara, koja je na Instagramu objavila nekoliko fotografija.

Tamara i Petar brižljivo čuvaju privatni život, ali rado se oglašavaju kada je reč o važnim povodima vezanim za njihove mališane.

- Vapitanje je jedan od najvažnijih zadataka, ali ljudi ga bespotrebn komplikuju. Deca upijaju sve što vide i čuju. Ne možete očekivati da dete bude ljubazno i uredno, ako to sami ne pokazujete. Sve ide iz kuće.

- Nama je važno da nauče kako da se ponašaju prema drugima, komšijama, profesorima. Autoritet se gradi ličnim primerom, ne glumnjenom strogoćom - kazao je jednom prilikom Petar Benčina u intervjuu za HELLO!. Luka Šarac





