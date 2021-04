Nikolina Pišek posle porodične tragedije: Konačno je osuđen (foto)

Drama Nikoline Pišek - neretko je pretraživana rečenica na "Guglu". Poznata voditeljka u prethodnih je nekoliko meseci doživela više trauma, a sada je rešila da progovori o jednoj koja je na nju ostavila velike posledice.

Nikolina je početkom februara sa mlađom ćerkom Unom Sofijom preživela trovanje ugljen-monoksidom, a samo su pukom srećom ostale žive. Bile su same u stanu kada je usred noći došlo do pucanja cevi za grejanje, a iako nije bio uz njih, Nikolinin suprug Vidoje Ristović spasio ih je tragedije.

Atraktivna Zagrepčanka sada je progovorila o teškom periodu koji je takođe iza nje, a reč je o gubitku ljubimca kojeg su svi doživljavali kao člana porodice. Naime, pas Tajson otrovan je pre sedam godina, a voditeljka je tek sada smogla snage da govori o drami koji su preživeli. Kako je otkrila, ubica njenog psa konačno je osuđen.

- Ovo je Tajson. Moj mali pas koji je umro pre sedam godina. Znam da nekima izgleda bizarno da ga držim u ruci, ali istina je da nisam mogla da podnesem pomisao da ga fizički odstranim iz naših života nakon devet godina koje smo proveli zajedno. I konačno je donesena presuda za njegovu smrt. Nakon 7 godina - započela je, pa nastavila:

- Čovek koji je odgovoran za njegovu smrt, koji je godinama terorisao celo naselje neodgovornim držanjem i uzgojem nesocijalizovanih nemačkih ovčara u garaži, Amir Isajbegović, je osuđen. Za mene sramotno malo, jer moju bol i bol moje porodice ništa ne može kompenzovati. Malo, jer nije dokazana uzgojna vrednost psa. Jer ga nisam dala na obdukciju. Jer bi ga tada “humano zbrinuli” u nekoj spalionici strvina. Jer njegova probijena pluća, osam smrskanih rebara, nagnječeno srce nisu bila dovoljan dokaz da je umro od nasilne smrti. I sad dok pišem, plačem. Čekao me je da me poslednji put vidi, zamahnuo repom i umro. Spavaj mirno, mali psu. Rekla sam ti da pravda pobeđuje. Kad tad. I da nisi otišao uzalud. Nema ih više. I javite mi kome je pomoć preko potrebna. Taj novac od presude je za to - napisala je Pišekova.

Nadamo se da su pred lepom voditeljkom samo lepi dani, i da će sa ćerkama i suprugom što pre uživati u novom domu, s obzirom na to da im je prethodni stan uništen i da u njega ne žele da se vraćaju.