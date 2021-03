Nikolina Pišek ponovo završila u Hitnoj pomoći: Doktori sumnjaju na ovu bolest?

Drama Nikoline Pišek koja se odigrala početkom februara imala je srećan kraj. Voditeljka i njena mlađa ćerka, Una Sofija pronađene su onesvešćene u stanu u Zagrebu nakon što su se otrovale ugljen-monoksidom.

Boris Karanović

Tokom noći između 6. i 7. februara, u stanu u kojem je živela sa suprugom, Vidojem Ristovićem i njihovom naslednicom pukla je cev od gasa koji obezbeđuje grejanje čitave zgrade, pa su se Nikolina i Una nagutale opasnih čestica i otrovale.

- Una je doživela manje trovanje jer je niža od mene, spaslo nas je to što su nam plafoni visoki, imali smo više vremena do trenutka kada nas je neko našao. Ja se sada osećam okej, imam neke smetnje disanja i smetnje u radu srca, to moram naknadno da proverim, da li će ostaviti neke posledice. Una mora da uradi određene preglede mozga, jer su lekari ustanovili da postoje neke nepravilnosti, pa da vide da li je to od stresa ili je to nešto trajno - rekla je Nikolina nakon nesreće koja ih je zadesila.

Drama Nikoline Pišek se i danas nastavila, voditeljka je tokom dana uplašila ponovo sve svoje pratioce na Instagramu. Naime, na pomenutoj društvenoj mreži pokazala je da se tog trenutka nalazila u Hitnoj pomoći.

- Opet ja... Ukoliko niste znali, 90 dana nakon trovanja CO izloženi ste povećanom riziku od plućne embolije. Danas srećom nije bio taj dan - napisala je u opisu fotografije. Instagram @nikolina_pisek

- Slučajnost nas je spasila. Moj suprug koji nije bio Zagrebu je odregovao najbolje moguće. Da je moja odluka bila sprovedena mi ne bismo bile žive. Čula sam se sa suprugom kada sam došla iz grada sa ćerkom, rekla mu da idemo da gledamo film. Pozvala sam ga oko ponoći i rekla da se ne osećam dobro i da Una povraća. Rekla sam mu da ću ujutru otići kod doktora. Međutim, on je insistirao da odemo to veče. Pozvao me je posle ponovo, ali se nisam javljala na telefon, jer sam očigledno izgubila svest. Kasnije sam od njega čula da je redom zvao prijatelje, te je uspeo našeg bliskog prijatelja da dobije u te kasne sate - zaključila je Nikolina nedavno.