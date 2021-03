Najnovije obraćanje Branislava Lečića podelilo javnost: Danijela, izvini!

Obraćanje Branislava Lečića, samo dva dana pre neko što će i zvanično, u svojstvu građanina, dati izjavu u policiji, veoma je uzburkalo javnost. Lečić se obratio šesnaestominutnim video-saopštenjem nakon što ga je koleginica Danijela Štajnfeld početkom nedelje optužila za silovanje.

youtube printscreen / Antonio Ahel/ATA Images

U prvom delu izlaganja glumac objašnjava da je prvobitno želeo da izađe pred tužilaštvo, pa tek onda pred medije, međutim, činjenica da “svi misle ili počinju da misle da je silovatelj” navela ga je da promeni planove.

- Naravno da me je optužba duboko pogodila, i moje prijatelje, moju porodicu, decu, sve ljude koje volim. Pogodila je suštinu mog bića, dovodi se u pitanje moja karijera, moje ime, i prezime koje moja deca treba da nose - navodi Lečić.

Obraćanje Branislava Lečića podiglo veliku prašinu

U jednom trenutku, Branislav Lečić obratio se Danijeli direktno.

- Danijela, ako sam te ikad, u bilo kom trenutku, bilo kojim potezom, mišlju, slučajnim ili namernim gestom, uvredio, povredio, ponizio. Ako sam bilo koju ženu uvredio na takav način da je stekla utisak da sam nekulturan, da sam agresivac ili predator, onda se duboko izvinjavam i tebi Danijela i svakoj ženi koja se osetila ugroženom, potcenjenom - rekao je glumac, a zatim je nastavkom izlaganja podigao veliku prašinu i rasprave na društvenim mrežama.

- I pred Danijelom ću reći: Reci istinu, Danijela, samo smo bili partneri u poslu, maksimalno sam se trudio da shvatiš koju ulogu igraš. Kao što u predstavi nije bilo seksualne realizacije, znaš i sama, nije se desilo ni u životu. I ti, i ja, a i Bog, znamo da nismo imali ni ljubavni odnos, ni vezu, ni seksualni odnos, nikad.

ATA Images

Da li je logično da kažeš da si proterana iz Srbije, da sam ja razlog tvog odlaska u Ameriku, kad i pozorište, i ja, i moja žena znaju da si rekla da odlaziš u Ameriku. Ne znam čemu konstrukcija, ja moram da se branim, pred tužilaštvom, sudom, lekarima, Bogom, spreman sam da stavim ruku na Bibliju. Znaš da znam tvoju dušu zato što sam se trudio da napraviš ulogu - obratio se Lečić Danijeli i na kraju zaključio:

- Zašto bi jedna žena koristila ovakva sredstva pravila sebi profit? To je nedostojna, nas kao glumaca, partnera i žena. Nemoj to raditi, ne treba ti to. Edvard Nalbantjan /ATA Images

Posle najnovijeg obraćanja Branislava Lečića, glumica se do sada nije oglašavala. Očekuje se da će Lečić u petak 26. marta, u svojstvu građanina, biti saslušan u policiji, gde će dati iskaz o slučaju koji danima potresa javnost.