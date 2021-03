Danijela Štajnfeld iznela jezive detalje silovanja, Lečić tvrdi: Sve je laž!

Danijela Štajnfeld i Branislav Lečić od juče su glava tema u domaćim medijima, nažalost, razlog su stravične optužbe za silovanje. Glumica, koja od 2012. godine, kada se kako ona kaže silovanje i dogodilo, živi u Americi, došla je sada u Srbju da se suoči sa istinom. Danijela se pre nekoliko dana pojavila u beogradskom Višem javnom tužilaštvu, na poziv tužioca kako bi dopunila svoj prethodni iskaz, u kom je navela da ju je B.L silovao.

Čim se u medijima pojavila informacija da je optužen za silovanje, Branislav Lečić oglasio se i rekao da je sve što je Danijela iznela "gnusna laž". Glumica, koja je, prema sopstvenom priznanju, iz straha da joj se zlostavljanje ne ponovi, napustila Srbiju, prvi put je o silovanju progovorila prošle godine, ali je ime misterioznog moćnika iz filmske industrije koji ju je, kako tvrdi, silovao otkrila pre četiri dana, tačnije, u petak.

Danijela Štajnfeld i Branislav Lečić - Jeziva priča isplivala na videlo

Glumica je dolaskom u Srbiju odlučila da otvori sve karte i da istina, konačno, izađe na videlo. Kako je navela, jedna kap prelila je čašu.

- Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić, u maju 2012. godine. Posle četiri dana igrali smo predstavu. Bila sam u šoku. Htela sam odmah da zovem policiju, ali sam razmišljala šta će se desiti. Morate da razumete to stanje. Ja sam govorila ‘ne’ neprestano, dok god sam mogla - započela je svoju strašnu ispovest Danijela za "Insajder" i nastavila:

- Kada se pojavio slučaj žrtava Miroslava Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivista protiv seksualnih zločina. U momentu kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumela da to sada više nije pitanje šta će se sa mnom desiti u momentu kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti.

Danijela Štajnfeld i Branislav Lečić - Glumac izneo svoju verziju priče

Iako Danijela poseduje i audio snimak njihovog ni malo prijatnog razgovora, glumac tvrdi da je sve ovo jedna velika laž i da nema problem ni da se pojavi na poligrafu. Saopštenje za javnost Branislava Lečića prenosimo vam u celosti:

"Povodom navoda Danijele Štajnfeld, koje su juče preneli gotovo svi mediji, slobodan sam da informišem srpsku javnost o sledećem: Ja, Branislav Lečić iz Beograda, najodlučnije poričem bilo kakve optužbe koje su na moj račun iznete. Nikada u svom životu nisam počinio niti jedno krivično delo, a kamoli delo silovanja ili bilo koje njemu srodno ili slično delo!

Koristim ovu priliku da obavestim kako nadležno tužilastvo, tako i javnost da apsolutno nemam šta da krijem da nemam nameru da napištam teritoriju Republike Srbije i ovim putem molim nadležno tužilastvo i MUP Republike Srbije da mi se bez odlaganja uputi poziv radi saslušanja! Takođe, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, spreman sam da se podvrgnem poligrafskom ispitivanju na sva pitanja, uključujući pitanja o razgovoru sa Štajnfeld koji je objavljen u pojedinim medijima.

P.S. Bez "nakljukavanja" sedativima, bez upotrebe bilo kakvih lekova i bez prethodno predočenih mi pitanja!"

Glumci, scenaristi, reditelji, kao i čitava javnost i dalje su u velikom šoku i neverici da se posle Milene Radulović i Ive Ilinčić, jedna stravična priča ponovo događa.