Bojana Maljević: Jednom ću svedočiti protiv dvojice

Bojana Maljević oglasila se na svom nalogu na Tviteru, samo nekoliko sati, nakon što je u medijima kao bomba odjeklula vest da je glumica Danijela Štajnfeld rekla da ju je 2012. godine silovao glumac Branislav Lečić.

Poznato je da je Bojana Maljević, davne 1992. godine zajedno sa Branislavom Lečićem snimila film "Bulevar Revolucije", dramu koja govori o veoma mladoj devojci, ćerki policajca, u koju se zaljubljuje problematični, dosta stariji momak, koga glumi Branislav Lečić. youtube printscreen

Svesna da se mlade glumice danas suočavaju sa opasnim problemima, još kao tinejžderke, Bojana je i nakon ispovesti Milene Radulović i Ive Ilinčić, odlučila da ne ćuti. Poznato je da je i ona punih deset godina pohađala školu glume Mike Aleksića.

- Bila sam član “Dečjeg omladinskog dramskog studija Radio-televizije Beograd”, to tada nije bila privatna grupa Mike Aleksića, od šeste do sedamnaeste godine (1981 – 1991). Za to vreme stekla sam mnogo prijatelja i naučila više stvari nego u osnovnoj školi i gimnaziji. Boravak u tom studiju za mene je bio dobar, nisam imala traumatična iskustva i nije mi poznato da je neko ranije iznosio ovakve optužbe. Ali, to je moje iskustvo i takva su moja saznanja. Nažalost, ima i drugačijih.

Po saopštenju policije, sumnja se da je Mika od 2012. do 2020. godine u prostorijama njegove privatne škole glume “Stvar srca” u Beogradu seksualno napastvovao pet svojih učenica, od kojih su dve bile maloletne. Devojke su takođe podnele krivične prijave.

Nadam se da će se tužilaštvo oglasiti u razumnom roku, a to znači što pre. Neophodno je da znamo u kom pravcu će tužilac usmeriti istragu, kada će podignuti optužnicu i za koja krivična dela. S obzirom na to da su iznete strašne optužbe, nadam se da će se cela stvar vratiti tamo gde joj je mesto, u pravosuđe. Smatram da nije dobro nastavljati suđenje u javnosti i medijima ili na društvenim mrežama jer to može da šteti svima, pogotovo žrtvama i istrazi - napisala je tada Bojana na svom Tviter nalogu, a sada se oglasila i povodm optužbi Danijele Štajnfeld.

- "Jednom ću svedočiti protiv dvojice". A ljudi treba da razmisle koliko svojim reakcijama (koje mediji potom užasno prenose) upravo onemogućavaju ili usporavaju da se mnoga svedočenja dese što pre - naspiala je kratko Bojana i tako poslala veoma snažnu poruku.

