Ema iskreno o životu sa Brusom Vilisom: Volela bih da mogu da ga pitam samo jedno

Ema Heming Vilis o Brusu Vilisu, junaku holivudskih filmova, otvoreno je govorila o tome kako izgleda svakodnevica u njhovoj porodici, nakon što je Brusu dijagnostifikovana bolest.

U emotivnom intervjuu za ABC News, Ema je rekla kako izgleda život pored voljene osobe koja se bori sa demencijom, zašto joj više nije važna uloga „supruge“ već osećaj povezanosti, i zašto je podrška negovateljima danas važnija nego ikad. 20th Century Fox - Gordon Compan AFP Profimedia

Emotivna ispovest Eme Heming Vilis još jednom podseća na važnost ljubavi, bliskosti i podrške u najtežim trenucima.

- Zaista bih volela da mogu da mu postavim to jednostavno pitanje: 'Kako si?' Da znam da li mu je dobro, da li ga je strah, da li možemo nešto da učinimo više za njega - rekla je Ema.

Brus Vilis se 2022. godine povukao iz glume nakon dijagnoze afazije, a ubrzo zatim porodica je podelila i da boluje od frontotemporalne demencije (FTD). Od tada, njegova supruga Ema, sa kojom je u braku od 2009. godine, vodi istrajnu i tihu borbu da osnaži druge porodice koje prolaze kroz isto. Instagram/@emmahemingwillis

- Ljubimo ga, grlimo ga, držimo ga za ruku. To je naša komunikacija sada. I to mi je dovoljno - priznaje Ema i dodaje da joj ne treba da je Brus prepozna kao suprugu, niti da se seća njihovog venčanja. Važno joj je da i dalje oseća povezanost, i oseća je.

Brus Vilis i Ema Heming Vilis imaju dve ćerke, Mabel (13) i Evelin (11), a Brus iz prethodnog braka sa Demi Mur ima još tri ćerke: Rumer, Skaut i Talulu. Cela porodica se trudi da ostane na okupu i osnaže jedni druge, a Ema je istakla da je Brus „u fizički dobrom stanju“ i da se porodica prilagođava novom načinu komunikacije.

Dokumentarni film „Ema i Brus Vlis: Neočekivano putovanje“,dostupan na platformama Hulu i Disney+, prikazuje kako izgleda život porodice Vilis nakon dijagnoze koja je zatekla Brusa ali i sve njegove poštovaoce širom sveta. Ema je u okviru promocije filma najavila i svoju knjigu, kojom želi da osnaži negovatelje širom sveta. Knjiga „Neočekivano putovanje“ ima jasnu poruku - i negovateljima je potrebna nega.

- Ovo nije o meni ili o Brusu - ovo je mnogo veće od toga. Radi se o podizanju glasa negovatelja, razbijanju stigme oko demencije i bacanju svetla na ono što milioni porodica svakodnevno proživljavaju, često bez ikakve podrške. Namera "Neočekivanog putovanja" je da podseti negovatelje (kao i njihove porodice i prijatelje) da i negovateljima treba nega – napisala je Ema u svojoj objavi.

Iako je borba za glumčevo zdravlje svakodnevno prisutna, Ema Heming Vils o Brusu Vilisu priča sa toplinom i kaže da među njima i dalje vlada velika ljubav. Neizgovorena, ali prisutna u svakom pogledu, dodiru i osmehu. Dok mnogi ne znaju kako da se izbore sa udaljavanjem koja nastupi nakon bolesti partnera, supruga Brusa Vilisa, Ema je primer hrabrosti i nežnosti. Instagram/@emmahemingwillis









