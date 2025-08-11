Romantičan vikend Kristine i Sergeja Ćetkovića, idealno za zaljubljene parove, daleko od gužve i buke

Kristina Ćetković, životna saputnica i supruga popularnog pevača Sergeja Ćetkovića, nedavno je na društvenim mrežama podelila čarobne prizore iz Crne Gore.
Bajkoviti pejzaži oduzimaju dah, a jasno je da su čisto jezero, bujna zelena šuma i okoliš savršeno mesto za beg iz grada, ali i romantičan vikend za dvoje.
U jednom predivnom kadru, Kristina snima plovidbu rečicom koja krivudavo teče kroz poznati etno kompleks.
Iako se u kadrovima nisu našle ćerke Kristine i Sergeja Ćetkovića, mnogi su pomislili da su supružnici možda odlučili da priušte sebi kratak, romantični "city break" u prirodi; savršen beg od svakodnevice, kao kratki predah.
Pročitajte Evo gde letuje porodica Ćetković - Porodična idila Kristine i Sergeja, uz Lolu i Milu tu je i ON
Kristina i Sergej Ćetković zajedno su 26 godina, a njihov brak obiluje ljubavlju, jakom povezanišću i toplinom koja se oseća i preko ekrana.
S dve preslatke devojčice koje im krase život, Lolom i Milom, roditeljstvo nije kompromis u njihovom odnosu, već dodatna snaga koja još više učvršćuje Ćetkoviće.
Romantičan vikend ili kratak odmor Sergeja Ćetkovića i njegove supruge bio je prilika da se opuste, udahnu svež vazduh i provedu kvalitetno vreme zajedno. Takvi trenuci, kažu, podsećaju da brak može biti i nežan i uzbudljiv, čak i nakon mnogo godina.
