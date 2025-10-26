Najbolji parfemi za jesen 2025. godine: Dovoljne su dve kapi da budete primećene

Najbolji parfemi za jesen 2025. godine

Jesen je godišnje doba koje poziva na promenu, u ritmu, bojama, osećajima, pa i u mirisima koje biramo. Dok lišće šuška pod nogama, a vazduh postaje hladniji i dublji, savršeni parfem postaje ne samo dodatak, već i produžetak ličnosti.

Jesenje note, tople i umotane u dodire drveta, vanile, ćilibara ili začina, stvaraju osećaj udobnosti i elegancije. Ima nešto posebno u tome kada parfem odnosno miris koji nosimo u sebi nosi i dah jeseni, diskretan, ali moćan potpis koji nas prati u svakom koraku.

Shutterstock_Olena Zaskochenko, pyrozhenka

Upravo zbog ovih razloga, mi imamo spisak od 5 popularnih parfema za jesen 2025. godine zahvaljujući kojima ćete biti primećeni:

Black Opium Eau de Parfum – Yves Saint Laurent: Jedan od najpopularnijih jesenskih parfema, poznat po snažnoj i zavodljivoj kombinaciji kafe, vanile i belog cveća.

https://pin.it/3IJpMNW9u

My Way Eau de Parfum – Giorgio Armani: Miris koji spaja sveže citrusne note sa bogatim cvetnim akordima tuberoze i jasmina, nudeći sofisticiran i ženstven doživljaj.

https://pin.it/5BzkeNqjC

Mon Guerlain Eau de Parfum – Guerlain: Zahvaljujući notama lavande i vanile, ovaj parfem je elegantan i klasičan izbor, sa toplim i umirujućim karakterom idealnim za jesen.

https://pin.it/5BzkeNqjC

Santal 33 Eau de Parfum – Le Labo: Ovaj kultni miris je poznat po svojoj drvenastoj složenosti, sa sandalovinom, kedrom i kožnim akordima koji mu daju jedinstven i prepoznatljiv potpis.

https://pin.it/5BzkeNqjC

Vanille Fatale Eau de Parfum – Tom Ford: Gurmanski parfem koji kombinuje slatku vanilu sa egzotičnim notama poput naranače, cimet i duhana, stvarajući bogat i raskošan miris.

https://pin.it/4CckYpQxq

Ove parfeme odlikuju moćni mirisi koji se dugo zadržavaju, pa su savršeni za hladne dane koji predstoje.





