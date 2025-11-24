Kejt Midlton konačno otkrila šta se krije iza njene plave kose

Tokom ovogodišpnjem Rojal Varajeti Performansa u londonskom Rojal Albert Holu, princeza od Velsa je konačno otkrila kako je postigla novi, svetliji izgled kose.

Glumica Su Polard je pohvalila izgled Kejt Midlton i rekla joj da joj se dopada njena kosa, ali da izgleda svetlije. Kako prenosi Daily Mail, princeza se osmehnula i odgovorila: "Nekad je bila smeđa, ali je posvetlela na suncu". Photo by Samir Hussein - Pool/Getty Images

Princeza je svoju kosu boje meda pokazala tokom zajedničkog pojavljivanja sa suprugom princem Vilijamom u Prirodnjačkom muzeju u Londonu 4. septembra, kada su se vratili sa letnjeg odmora. Od tada se povremeno poigrava toplijim tonovima boje meda.

FrizerSeung Ki Baek opisao je princezinu novu nijansu kao dašak svežine, ističući kako kombinacija medenih pramenova i prirodno tamnije baze daje licu toplinu i dimenziju.

- Sunce nije jedini razlog promene. Njena baza je posvetljena i oplemenjena nijansama, što savršeno naglašava njene hladne podtonove i zelene oči.-

Frizer poznatih Adem Oygur objašnjava se da se zapravo radi o optičkoj varci.

- Reč je o svetlu. Na otvorenom i pod reflektorima pramenovi izgledaju svetlije, dok u zatvorenim, tamnijim prostorima kosa odmah izgleda smeđa.

Kraljevski frizer Nevil Taker — miljenik pokojne kraljice Elizabete II — brzo je ponudio predviđanje u komentarima za Vaniti fer, napominjući da je princeza izgleda „imala kompletan set pramenova“.

- Kejt se opredelila za snažan izgled koji je zaista primetno drugačiji od onoga kako smo navikli da je vidimo - rekao je tada modnom časopisu.

Photo by Jonathan Buckmaster-WPA Pool/Getty Images

- Već neko vreme se igra sa plavim tonovima, ali prošle godine je bila najtamnija u poslednje vreme - dodao je Taker.

- Promena je prilično dramatična, rekao bih da je ovo najplavija kosa koju smo je ikada videli.

Taker je tada objasnio da će Kejtini pramenovi boje meda pokrenuti novi talas imitatora i da će sve veći broj devojaka želi da ima plave i medene pramenove.





