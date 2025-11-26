5 najboljih parfema u Srbiji

Društvene mreže su potpuno promenile način na koji biramo parfeme - više ne čekamo preporuke iz parfimerija, već skrolujemo, gledamo reakcije, testiranja, viralne klipove i iskrene komentare. A ove godine, TikTok i Instagram su zajedno izbacili novu generaciju mirisa koji su osvojili domaće tržište neverovatnom brzinom.
Pre nego što uđemo u priču o brendovima koji su preokrenuli tržište, donosim ti listu top 5 parfema koji su trenutno najtraženiji u Srbiji, bilo da je reč o TikTok hitovima, viralnim favoritima ili mirisima koji su za kratko vreme postali kultni.
TOP 5 viralnih parfema u Srbiji:
Phlur Vanilla Skin
TikTok je potpuno poludeo za ovim gourmand mirisom, a kod nas je postao must have za sve koji vole kremaste, tople, nežne note sa modernim potpisom. Vanilla Skin je "meki oblak" koji traje, miriše čisto, slatko i neodoljivo instagramično.
Kayali Vanilla 28
Stalni favorit među ženama koje vole senzualne note. Kod nas je prošao ogromnu renesansu zahvaljujući viralnim layering klipovima - Vanilla 28 sada kombinuju sa skoro svakim parfemom.
Dior Sauvage
Rezistentan klasik. I dalje najpopularniji muški miris na Balkanu, sada ponovo viralan zbog recenzija "koje mame pogled na ulici". Kod žena je omiljen kao "miris koji se pamti".
Valentino Donna Born in Roma Rendez-Vous
Elegantna, urbana kombinacija slatkog i cvetnog koja na TikTok-u dominira pod tagovima #nightoutscents. Kod nas ga obožavaju žene koje vole mirise koji su seksi, ali ne preglasni.
Ralph’s Club by Ralph Lauren
Veliki povratak muških parfema sa modernom aromatično-drvenastom linijom. U Srbiji je eksplodirao zahvaljujući viralnim preporukama za "najbolji miris za izlazak".
Danas se mirisi više ne biraju po tradiciji, luksuzu ili imenu brenda - već po emociji. TikTok je postao mesto gde parfem doživljava svoj trenutak: kratak video, iskrena reakcija, prepoznatljiv vibe i odjednom - miris postaje globalni trend.
Phlur je najbolji primer toga: brend koji je izgradio identitet oko nežnih, senzualnih nota, minimalizma i estetike koja savršeno odgovara generaciji koja kupuje miris zbog osećaja, a ne zbog logotipa. Sa druge strane, brendovi poput Kajali, Valentino i Dior već imaju svoju bazu, ali su se savršeno uklopili u "mirisne rituale" koji se dele na mrežama - layering, reakcije partnera, vibra za izlazak, "clean girl" trendovi.
Pročitajte Sad i zvanično - Ovo je najbolji ženski parfem ikada
Iako se čini da je TikTok globalna priča, domaća publika sve više donosi odluke na osnovu sadržaja koji vidi na mrežama:
- klipovi koji opisuju "miris koji traje ceo dan"
- snimci partnera koji reaguju na miris
- viralni trendovi kao što su "vanilla layering" ili "date night scent"
- realni komentari bez marketing filtera
- Interesantno je da kod nas najbolje prolaze:
- slatke vanile
- čisti puderasni tonovi
- cvetno-voćne kombinacije
- moderna drvenasta muška kategorija
Iako su Phlur i Kajali trenutno u centru pažnje, veliki brendovi kao Dior, Prada i YSL i dalje drže ogroman deo tržišta. Ono što se promenilo jeste način na koji publika stiže do njih: više preporukama sa mreža nego kampanjama.
Zanimljivi su i brendovi koji rastu iz senke - Dosije i Elis Bruklin - jer nude pristupačne verzije viralnih nota i time osvajaju mlađu publiku u Srbiji. Mirisi više nisu samo luksuzni predmet - oni su deo identiteta, digitalne estetike i svakodnevnih mikro rituala. U Srbiji, baš kao i u svetu, parfemi koji najbrže rastu nisu najskuplji, već oni koji najlakše dopru do osećanja.
A ove jeseni, to je - kombinacija vanile, čiste kože, toplih tonova i mirisa koji nose priču, a ne etiketu.
