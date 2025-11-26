Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
5 najboljih parfema u Srbiji

Autor: | 26/11/2025

Društvene mreže su potpuno promenile način na koji biramo parfeme - više ne čekamo preporuke iz parfimerija, već skrolujemo, gledamo reakcije, testiranja, viralne klipove i iskrene komentare. A ove godine, TikTok i Instagram su zajedno izbacili novu generaciju mirisa koji su osvojili domaće tržište neverovatnom brzinom.

Pre nego što uđemo u priču o brendovima koji su preokrenuli tržište, donosim ti listu top 5 parfema koji su trenutno najtraženiji u Srbiji, bilo da je reč o TikTok hitovima, viralnim favoritima ili mirisima koji su za kratko vreme postali kultni.

Unsplash

 

TOP 5 viralnih parfema u Srbiji:

Phlur Vanilla Skin

TikTok je potpuno poludeo za ovim gourmand mirisom, a kod nas je postao must have za sve koji vole kremaste, tople, nežne note sa modernim potpisom. Vanilla Skin je "meki oblak" koji traje, miriše čisto, slatko i neodoljivo instagramično.

 

@tanjabelieve Zasto je ovo ovako dobro @Phlur Fragrances 🤌🏻🥰 #parfumviral #bodymist #phlur #amazing #preporukazivota #tanjabelieve #carolijaparfema #parfemskerecenzije #preporuka #zatebe #viraltiktok #fypage #foryoupage❤️❤️ ♬ original sound - tanjabelieve

 

Kayali Vanilla 28

Stalni favorit među ženama koje vole senzualne note. Kod nas je prošao ogromnu renesansu zahvaljujući viralnim layering klipovima - Vanilla 28 sada kombinuju sa skoro svakim parfemom.

 

@tanjabelieve Odgovor korisniku @anđela.mikulic izvoli 🫶🏻 #parfemi #parfumviral #parfum #kayali #parfumereccomended #parfemizakomplimente #parfemibalkan #fyp # @Kayali ♬ Dreaming - The Ting Tings

 

Dior Sauvage

Rezistentan klasik. I dalje najpopularniji muški miris na Balkanu, sada ponovo viralan zbog recenzija "koje mame pogled na ulici". Kod žena je omiljen kao "miris koji se pamti".

 

@gordan_gourmand Hvala @krnja na ovom informativnom parfemskom videu... 👋 #parfemi #viral #fyp #diorsauvage #sauvage #troll #diss #overspray #balkan #miris #crnogorci ♬ TRENDING - Thay Barbozete B.M

 

Valentino Donna Born in Roma Rendez-Vous

Elegantna, urbana kombinacija slatkog i cvetnog koja na TikTok-u dominira pod tagovima #nightoutscents. Kod nas ga obožavaju žene koje vole mirise koji su seksi, ali ne preglasni.

 

@perfumesiren There’s a reason everyone’s obsessed with this scent 👀 @Valentino.Beauty #valentinobeautypartner #ad #BornInRoma #Fragrance ♬ original sound - perfumesiren

 

Ralph’s Club by Ralph Lauren

Veliki povratak muških parfema sa modernom aromatično-drvenastom linijom. U Srbiji je eksplodirao zahvaljujući viralnim preporukama za "najbolji miris za izlazak".

 

@scentedhj The new Ralph Lauren club New York review #fragrancereview #perfume #ralphlauren #fyp #scent ♬ ACELERADA (Slowed) - sma$her & MXZI

 

Danas se mirisi više ne biraju po tradiciji, luksuzu ili imenu brenda - već po emociji. TikTok je postao mesto gde parfem doživljava svoj trenutak: kratak video, iskrena reakcija, prepoznatljiv vibe i odjednom - miris postaje globalni trend.

Phlur je najbolji primer toga: brend koji je izgradio identitet oko nežnih, senzualnih nota, minimalizma i estetike koja savršeno odgovara generaciji koja kupuje miris zbog osećaja, a ne zbog logotipa. Sa druge strane, brendovi poput Kajali, Valentino i Dior već imaju svoju bazu, ali su se savršeno uklopili u "mirisne rituale" koji se dele na mrežama - layering, reakcije partnera, vibra za izlazak, "clean girl" trendovi.

Pročitajte Sad i zvanično - Ovo je najbolji ženski parfem ikada

Iako se čini da je TikTok globalna priča, domaća publika sve više donosi odluke na osnovu sadržaja koji vidi na mrežama:

  • klipovi koji opisuju "miris koji traje ceo dan"
  • snimci partnera koji reaguju na miris
  • viralni trendovi kao što su "vanilla layering" ili "date night scent"
  • realni komentari bez marketing filtera
  • Interesantno je da kod nas najbolje prolaze:
  • slatke vanile
  • čisti puderasni tonovi
  • cvetno-voćne kombinacije
  • moderna drvenasta muška kategorija

Unsplash

 

Iako su Phlur i Kajali trenutno u centru pažnje, veliki brendovi kao Dior, Prada i YSL i dalje drže ogroman deo tržišta. Ono što se promenilo jeste način na koji publika stiže do njih: više preporukama sa mreža nego kampanjama.

Zanimljivi su i brendovi koji rastu iz senke - Dosije i Elis Bruklin - jer nude pristupačne verzije viralnih nota i time osvajaju mlađu publiku u Srbiji. Mirisi više nisu samo luksuzni predmet - oni su deo identiteta, digitalne estetike i svakodnevnih mikro rituala. U Srbiji, baš kao i u svetu, parfemi koji najbrže rastu nisu najskuplji, već oni koji najlakše dopru do osećanja.

A ove jeseni, to je - kombinacija vanile, čiste kože, toplih tonova i mirisa koji nose priču, a ne etiketu.

Tamara Roksandić Unsplash

parfem parfemi pet najboljih parfema lepota

