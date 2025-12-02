Ona ne zna za modne greške: Danijela Dimitrovska spremna je za gala premijeru, stajling će upotpuniti parfem “za četiri godišnja doba”

Omiljeni parfem Danijele Dimitrovske miriše na vanilu
Dugo očekivana premijera filma “Povratak Žikine dinastije” zakazana je za 2. decembar u centru Sava. Među brojnom glumačkom ekipom naći će se i Danijela Dimitrovska, kojoj je to glumački debi.
- Gluma je došla niotkuda. Kada mi je ponuđena uloga u filmu “Povratak Žikine dinastije” moja reakcija je bila: “Nema šanse. Ljudi završavaju fakultet za to, kako ću ja.” Hvala reditelju Milanu Konjeviću i producentu Milanu Todoroviću na poverenju.
- Velika je čast igrati u nastavku kultnog ostvarenja, uz koje su stasavale genereacije. Da ne pričam o glumačkoj ekipi u čijem društvu sam se našla – rekla je za HELLO! Danijela koja se može pohvaliti svetskom manekenskom karijerom.
Pročitajte Parfem vaših baka se vratio u modu, nota koja osvaja
Lepa Danijela uzor je mnogim devojkama kako kada je reč o stilu odevanja, tako i kada je u pitanju nega. Njen Instagram profil prava je riznica modnih i bjuti saveta, a na pitanje koje parfem koristi za HELLO! je rekla:
- Volim puderaste, lake parfeme, koji imaju notu vanile.
- Ranije sam u ovom periodu koristila “Baccarat”, koji je idealan miris za zimske dane. Sada ne menjam parfeme jer sam pronašla jedan koji je idealan za sva četiri godišnja doba. To je “Vanilla Powder”.
