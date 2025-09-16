Omiljeni parfem Ljubice Karađorđević pravi je izbor za princezu, jedan sastojak nikada ne biste pogodili

Vikend koji je za nama definitivno je obeželio Dečji festival na Oplencu, za koji su i ove godine vrednim zalaganjem, trudom i radom odgovorni princeza Ljubica i princ Mihajlo Karađorđević.

Princeza Ljubica iako je po obrazovanju farmaceut, diplomirala je i ima titulu magistra iz te oblasti, bavi se i pisanjem što je i pokazala u svojoj nedavno objavljenoj knjizi "Borba za zapis", koju je posvetila ćerkama Nataliji i Isidori. Nenad Jakovljević

Princeza Ljubica i princ Mihajlo odlučili su da žive u Topoli, okruženi prelepom prirodom, u kojoj njihove naslednice bezbrižno odrastaju, povezane sa tradicijom i korenima. Natalija (7) i Isidora (3) polako ali sigurno rastu u prave male dame, a uzor im je niko drugi do njihova mama.

Poznata po svojoj gracioznosti i nenametljivoj otmenosti, princeza iznova privlači pažnju javnosti svojim odevnim izborima, frizurom, kao i celokupnim stilom.

A za sve one dame koje su ovog vikenda imale tu čast da se na Oplencu sretnu sa Ljubicom, koja je plenila svojim osmehom i uslišila svaku molbu za fotografijom, HELLO! otkriva i jedan detalj iz njene beauty rutine. Naime, u razgovoru za hellomagazin.rs princeza nam je otkrila i koji je njen omiljeni parfem.

- Menjam parfeme često. Trenutno mi najviše prija Amourage Existence koji sam dobila na poklon od prijatelja. Obično mi parfemi koje dobijem, a ne biram sama, teško "legnu", ali ovaj je bio pun pogodak. Ne volim slatkaste mirise, a ovaj parfem lepo kombinuje nežne cvetne note sa snažnim mirisom tamjana i drvenastim primesama - otkrila je princeza Ljubica za naš portal.

