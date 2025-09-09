Najveći dečji festival u Srbiji ponovo se sprema na Oplencu

Osmu godinu zaredom, na Oplencu se održava dobrotvorni događaj namenjen deci. Iz godine u godinu, Dečji Festival Oplenac privlači sve veći broj porodica sa mališanima, prevashodno predškolskog i nižeg školskog uzrasta.
Ove godine, festival će biće organizovan 14. septembra, u periodu od 11 do 17 časova, u šumskom ambijentu iza crkve Svetog Đorđa. Festival organizuje Fondacija “Koreni”, na čelu sa Njihovim kraljevskim visočanstvima princem Mihailom i princezom Ljubicom Karađorđević, a sve u saradnji sa Zadužbinom kralja Petra I.
“Veoma smo ponosni na sve što smo postigli prethodnih godina i koliko smo pozitivnih utisaka čuli od dečice i porodica koje nam dolaze. Od 2018. godine kada smo održali prvi Dečji festival Oplenac sa 6 aktivnosti i oko 500 posetilaca, sve do prošle godine kada smo preko 30.000 gostiju zabavili na oko 80 različitih aktivnosti. Sve ove godine nas vodi misija Festivala - da deci oplemenimo sredinu u kojoj odrastaju, da promovišemo porodične vrednosti i snagu zajednice”, izjavila je princeza Ljubica Karađorđević.
Festival će okupiti učesnike iz cele Srbije, među kojima su:
Hor Kolibri, premijerno ove godine na DFO,
NTC sistem učenja i NTC kviz
Beo zoo vrt
Zoo vrt Palić
MENSA Srbije sa raznim radionicama
Prirodnjački centar Svilajnac
Fakultet pedagoških nauka Jagodina
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, studijski program Psihologija, i mnogi drugi.
Posetioci će uživati u raznovrsnim aktivnostima poput jahanja, grupnih i pojedinačnih sportova, kreativnih i edukativnih radionica, folklora i baleta, upoznavanja prirode kroz igru, istraživanja nauke na zabavan način, savetovališta za roditelje, kutka za najmlađe i decu sa razvojnim poteškoćama i streličarstva.
Novitet ove godine na Festivalu je Otvoreni dan mentalnog zdravlja u organizaciji Udruženja stručnjaka za podršku deci i mladima Logos T, koji okuplja institucije, organizacije i stručnjake u oblasti mentalnog zdravlja. U okviru aktivnosti roditelji će imati priliku da čuju brojna predavanja, učestvuju u radionicama i dobiju odgovore na pitanja vezana za roditeljstvo, emotivno i mentalno zdravlje, i još mnogo toga.
Princeza Ljubica Karađorđević na kraju podseća da je festival dobrotvornog karaktera, zahvaljuje se stotinama volontera koji iz godine u godinu čine ovaj festival boljim i boljim i srdaċno poziva sve da nam se pridruže na Oplencu 14. Septembra.
Pročitajte još
Porodila se Milica Mandić: Stigla beba divnog imena
Porodila se Milica Mandić
09/09/2025Saznajte više
Najveći dečji festival u Srbiji ponovo se sprema na Oplencu
Najveći dečji festival u Srbiji ponovo se sprema na Oplencu
09/09/2025Saznajte više
Najviše kumstva na estradi ima Ana Bekuta! Evo koje koleginice su njene najbliže prijateljice
Kume Ane Bekute su ove pevačice
08/09/2025Saznajte više
Najlepša bez premca: Sreli smo Aleksandru Rutović u neobaveznom izdanju, bez trunke šminke FOTO
Aleksandra Rutović pojavila se na 62. Ljubičevskim konjičkim igrama u Požarevcu
08/09/2025Saznajte više
Smenjen Svetislav Pešić? Oglasio se Košarkaški savez Srbije
Smenjen Svetislav Pešić
08/09/2025Saznajte više
Zvonko Milojević 54. rođendan proslavio u Domu za stare u invalidskim kolicima: Ne odustajem, nikada!
Zvonko Milojević posle stravične saobraćajne nesreće završio je u invalidskim kolicima, ipak, od osmeha i humora ne želi da odustane
08/09/2025Saznajte više
Komentari (0)