4 Zarina parfema koja žene obožavaju, osvajaju, a cena prava sitnica

Zarini parfemi su postali ozbiljna konkurencija na tržištu, čak i luksuznim parfemima - i to s razlogom.

Ovi mirisi nude idealan balans između kvaliteta, dizajna i cene, što ih stavlja u red najtraženijih parfema u drogerijama. Žene širom sveta često biraju Zarine parfeme koji "imitiraju" mnogo skuplje niche parfeme. I dok mnogi parfemi sličnog kvaliteta prelaze vrednost od 100 evra, Zarini parfemi retko koštaju više od 20 evra.

Što je i te kako dobar razlog da se s njima upoznate i podmirite se barem za predstojeću sezonu, bez trošenja cele plate na jednu bočicu. Zato vam u nastavku predstavljamo 4 Zarina parfema, koje je ženski deo naše redakcije isprobao.

1. Wonder Rose

Zara

Wonder Rose je jedan od najprodavanijih parfema iz Zare, i s razlogom. Ovaj parfem je pravi predstavnik mladalačke energije i razigrane ženstvenosti. Note breskve i bobičastog voća otvaraju mirisnu kompoziciju, dok kokos, jasmin i vanila zaokružuju toplu i zavodljivu osnovu. Ako volite slatke, voćno-cvetne parfeme, ovo je vaš idealan letnji saputnik. 1.878 RSD

2. Sublime Epoque

Zara

Sublime Epoque je Zarin parfem koji izgleda i miriše luksuzno. Dominantne su cvetne note jasmina, uz dašak narandžinog cveta i bergamota. U osnovi se nalaze kedrovo drvo i vanila, koji parfemu daju dubinu i sofisticiranost. Idealan je za svečane prilike ili kada želite da ostavite ozbiljan utisak. 2.590 RSD

3. Rose Gourmand

Zara

Rose Gourmand je parfem koji spaja klasičnu notu ruže sa gurmanskim aromama karamele, vanile i mošusa. Tu su i cvetni akcenti božura i jasmina, koji parfemu daju balans između svežine i topline. Zarini parfemi poput ovog često dobijaju komplimente jer mirišu kao mnogo skuplji high-end parfemi, ali po višestruko nižoj ceni. Ovaj parfem je izbor za hrabre, samouverene žene koje se ne plaše da za sobom ostave zavodljiv trag. 3.238 RSD

4. Violet Blossom

Zara

Ako tražite parfem koji odiše toplinom i udobnošću, Violet Blossom je pravi pogodak. Spoj magnolije, ljiljana i jabuke sa slatkastim završetkom badema i vanile daje ovom parfemu posebnu dubinu i eleganciju. Zarini parfemi se često povezuju sa udobnošću i lakoćom nošenja, a Violet Blossom to i dokazuje, idealan je za jesenje dane, radnu svakodnevicu ili nežne večernje izlaske. 666 RSD

Zašto su Zarini parfemi toliko popularni?

Zarini parfemi su pronašli svoj put do kupaca jer su uspeli da spoje visoku estetiku, prepoznatljiv mirisni potpis i cene koje nisu udar na budžet. Ne samo da izgledaju elegantno na toaletnom stolu, već često imaju i iznenađujuće dobru postojanost.

Zahvaljujući velikom broju kolekcija koje Zara redovno izbacuje, gotovo svaka žena može pronaći miris po svom ukusu: od laganih citrusnih tonova do dubokih orijentalnih nota. Bilo da volite slatke, cvetne ili sofisticirane note – postoji velika šansa da ćete među Zarinim parfemima pronaći ono što mi, žene, zovemo "moj parfem".









