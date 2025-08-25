FABUspot slavi 5 godina sa vama

Pet godina mirisa, boja i lepote – i tek smo počeli! FABUspot danas nije samo parfimerija, već pravo odredište za sve one koji žele više od kupovine. Sa vama delimo svaki trenutak, jer ova priča ne bi postojala bez vas.
Od Anabella Beauty Spota do FABUspota – novo poglavlje lepote
Naša priča traje mnogo duže, ali pre pet godina započeli smo sasvim novo razdoblje. Nakon rebrandinga iz Anabella Beauty Spota u FABUspot, odlučili smo da parfimerija više ne bude samo parfimerija. Želeli smo da stvorimo destinaciju lepote u kojoj se mainstream i high-end brendovi susreću sa personalizovanim uslugama.
Danas nas možete pronaći širom regiona – u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i u Severnoj Makedoniji – a uskoro i u Sloveniji. Sa tri online prodavnice, i četvrtom koja dolazi, lepota je sa FABUspotom uvek na dohvat ruke.
Lepota koja ne staje na polici
U FABUspot parfimeriji kupovina nikada nije samo izbor proizvoda – to je celokupno iskustvo koje neguje lepotu i dobro raspoloženje.
Posebno smo ponosni što našim klijentima pružamo više od samih proizvoda: brinemo o njima kroz razne usluge koje oplemenjuju svaki poset. Od preciznog oblikovanja obrva i brow lifta do profesionalnog make-upa– sve je osmišljeno tako da svaki trenutak kod nas donese zadovoljstvo, samopouzdanje i osmeh.
Lepota je osećaj, a ne trend
Za nas lepota nije prolazna moda. Lepota je emocija.
Zato želimo da svako ko zakorači u FABUspot pronađe svoju – kroz miris, boju, teksturu i trenutak samo za sebe.
Naši prodajni stručnjaci se konstantno edukuju, jer verujemo da savet vredi onoliko koliko je ličan i iskren. Upravo zato je svaka preporuka u FABUspotu prilagođena osobi koja stoji ispred nas.
Rođendanski mesec iznenađenja
Naš 5. rođendan slavimo ceo mesec – i pripremili smo za vas iznenađenja koja će svaku nedelju učiniti posebnom. Evo šta vas očekuje:
- posebni popusti na bestselere – proizvode koji su obeležili ovih pet godina
- nedeljne nagradne igre i darivanja – jer rođendan je pravo vreme da i vi dobijete poklon!
A već od 27. 8. čeka vas naš pravi rođendanski poklon – do 30 % popusta na odabrane mirisne favorite! Zato nastavite da pratite FABUspot – jer rođendanska priča tek se zahuktava, a najbolja iznenađenja tek dolaze!
Naša misija: zadovoljni klijenti
Od prvog dana naš cilj je bio jednostavan – svaki klijent mora da ode zadovoljan. Za nas lepota nije u brojkama, već u osmehu onih koji se vraćaju.
FABUspot zato nije samo mesto gde se kupuje. To je mesto gde se lepota doživljava.
