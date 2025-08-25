Đina Džinović vežba i na odmoru, ali bez sprava i tegova, isprobajte već danas

Đina Džinović vežba jogu dok odmara na Mikonosu, a novi snimak s luksuzne terase vile u kojoj letuje oduševio je njene pratioce.
Internet ličnost koju prepoznaju gde god da se pojavi, od beogradskih restorana do mondenskih destinacija širom sveta, Đina Džinović pokazala je da i kada odmara svoju rutinu ne propušta.
Ćerka Harisa Džinovića i Meline Galić umesto da se prepusti uživanju na plaži i u moru, svoj izgled ne zapostavlja ni tokom takvih dana.
Na videu koji je podelila na društvenoj mreži pratioci su imali priliku da vide Đinu u sportskom kompletu dok praktikuje jogu. Dok na prostirci posvećeno izvodi položaje, uz flašu vode pored i pogled na beskrajno plavetnilo Egejskog mora, Đina Džinović vežba jogu i pokazuje kako izgleda put do zdravlja i blagostanja. Briga o sebi je njena svakodnevica.
Ova objava izazvala je brojne reakcije na Instagramu, a mnogi su istakli koliko je inspirativno što Đina Džinović vežba i na odmoru.
Njena disciplina i doslednost rutini već dugo su tema komentara, jer i ranije je pokazivala koliko pažnje poklanja izgledu i top formi.
Osim snimaka sa treninga, Đina je nedavno otkrila pratiocima da sebi dozvoli ponekad i da pogreši, a tada uživa u sladoledu od zamrznutog šumskog voća, koji sama priprema. Za ovakav sladoled potrebno je zamrznuto šumsko voće, limunov sok, malo stevije i sirupa od vanile. Sve se pomeša i eto poslastice koja ne goji ali je podjednako ukusna i zdrava.
Iako Đina Džinović vežba jogu i kada je vreme da se zabavi i opusti, ova devojka od životnog stila i brige o telu ne posustaje ni tada.
