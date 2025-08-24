Ovo je omiljeni parfem Aleksandre Prijović, bez njega ne kreće ni u šetnju

Omiljeni parfem Aleksandre Prijović savršen je za ženstvene i posebne trenutke. Ovo je miris koji će istaći vašu jedinstvenost i dodati notu luksuza svakom autfitu.
- Parfem žene govori više o njoj nego njen rukopis - čuvena je izjava Kristijana Diora, sa kojom se mlada i uspešna pevačica poistovećuje više nego iko.
Omiljeni parfem Aleksandre Prijović je blag i nenametljiv, a u isto vreme postojan i privlači pažnju gde god da se pojavite.
Reč je o čuvenom "Good Girl Gone Bad" koji je lansiran još 2012. godine.
Pročitajte Aleksandra Prijović Filipu za rođendan poklonila ono o čemu je godinama maštao
Ovaj miris balansira između nevinosti i razuzdanosti. Slatkoća osmantusa, med ruže i cvet narandže stvaraju nežnu i očaravajuću mirisnu harmoniju, podržanu eksplozijom tri cveta: tuberoze, jasmina i narcisa.
Mirisne note kojima je popularna pevačica verna godinama odaju počast lepoti, ženstvenosti i eleganciji. Savršeno idu uz prirodni šarm i nenametljivu sofisticiranost.
I dok mnoge poznate dame obožavaju Šanel ili Guči Prijovićeva ne podleže stereotipima pa je njen omiljeni miris potpuna suprotnost onome što dame generalno vole.
Slične Vesti
Ovo je omiljeni parfem Aleksandre Prijović, bez njega ne kreće na koncert
Omiljeni parfem Aleksandre Prijović obožavaju mnoge dame
28/02/2025Saznajte više
Pročitajte još
Anastasija Ražnatović promenila boju kose, ovi tonovi su trendi tokom cele godine
Anastasija Ražnatović ima novu boju kose, tamna je davna prošlost
20/08/2025Saznajte više
Lilly festival nege kose, sniženje do -30% od 18. do 31. avgusta
Od 18. do 31. avgusta iskoristite Lilly letnju akciju – popuste do čak 30% na šampone, regeneratore, maske i ostale proizvode iz našeg asortimana!
18/08/2025Saznajte više
Maslinovo ulje za negu koriste i svetske zvezde: Gvinet Paltrou i Bijonse otkrivaju kućnu beauty rutinu
Maslinovo ulje za negu koriste svetske zvezde, tajna besprekorne kože Gvinet Paltrou i Bijonse
08/08/2025Saznajte više
Kućni manikir Kejt Midlton preko noći postao hit, na gel lak mnoge dame više ni ne pomišljaju
Kućni manikir Kejt Midlton je sveden i uklopiv uz svaku odevnu kombinaciju
03/08/2025Saznajte više
Od 1. septembra zabrana gel lakova! Što ste radile nokte, radile ste
Od 1. septembra ove godine, Evropska unija uvodi zabranu upotrebe kozmetičkih proizvoda koji sadrže TPO supstancu
30/07/2025Saznajte više
Arijana Mihajlović ošišala dugu kosu, uz fotografiju poručila: Nova ja
Arijana Mihajlović ovog leta odlučila se na drastičnu promenu imidža, pa je svoju dugu i bujnu kosu ošišala i javnosti pokazala kako sada izgleda
30/07/2025Saznajte više
Komentari (0)