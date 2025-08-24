Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovo je omiljeni parfem Aleksandre Prijović, bez njega ne kreće ni u šetnju

Autor: | 24/08/2025

Omiljeni parfem Aleksandre Prijović savršen je za ženstvene i posebne trenutke. Ovo je miris koji će istaći vašu jedinstvenost i dodati notu luksuza svakom autfitu.

- Parfem žene govori više o njoj nego njen rukopis - čuvena je izjava Kristijana Diora, sa kojom se mlada i uspešna pevačica poistovećuje više nego iko. 

Omiljeni parfem Aleksandre Prijović je blag i nenametljiv, a u isto vreme postojan i privlači pažnju gde god da se pojavite.

Reč je o čuvenom "Good Girl Gone Bad" koji je lansiran još 2012. godine. 

Ovaj miris balansira između nevinosti i razuzdanosti. Slatkoća osmantusa, med ruže i cvet narandže stvaraju nežnu i očaravajuću mirisnu harmoniju, podržanu eksplozijom tri cveta: tuberoze, jasmina i narcisa.

Mirisne note kojima je popularna pevačica verna godinama odaju počast lepoti, ženstvenosti i eleganciji. Savršeno idu uz prirodni šarm i nenametljivu sofisticiranost.

I dok mnoge poznate dame obožavaju Šanel ili Guči Prijovićeva ne podleže stereotipima pa je njen omiljeni miris potpuna suprotnost onome što dame generalno vole.

