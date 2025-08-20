Anastasija Ražnatović promenila boju kose, ovi tonovi su trendi tokom cele godine

Anastasija Ražnatović ima novu boju kose! Iako se mnoge dame farbaju sa prvim toplim danima, mlada pevačica je poželela da promenu napravi kada se vrati sa svih putovanja koje je imala u pauzi od Nemanjinih poslovnih obaveza.
Nije ni pogrešila jer su tonovi za koje se odlučila u trendu tokom cele sezone, a promena sudeći po reakcijama pratioca na društvenim mrežama joj i te kako prija.
Cecina naslednica je posetila frizera u Sevilji i poželela da promeni boju kose, pa je nakon tretmana objavila fotografiju na Instagramu. Ona se ofarbala u svetliji ton, pa sada ima kosu boje meda.
Mnogi su komentarisali da joj ovo osveženje baš pristaje i da je prelepa sa puštenom talasastom kosom. Takođe, ona je pokazala i prirodno lice bez šminke, zbog čega je prikupila dodatne komplimente.
Ova boja kose pristaje svim damama bilo koje životne dobi, te nema greške ako poželite da se ofarbate isto kao mlada muzička zvezda.
Kao i svaka dama, i mlada muzička zvezda voli da neguje i stilizuje kosu, pa je tako rešila pred leto da je transformiše i oplemeni najnovijim tretmanima za negu.
Cecina mezimica sa pravom važi za jednu od najlepših i najstilizovanijih mladih zvezda domaće estrade. Osim što svojim glasom i pesmama osvaja publiku, podjednako pažnje privlači i svojim izgledom.
Ovog puta, Anastasija je iznenadila sve sveže isfeniranom i osveženom frizurom. Na svom Instagram profilu objavila je fotografije na kojima se vidi da je i veoma malo skratila kosu.
Anastasija još jednom dokazuje da joj promena imidža itekako prija, jer iz svakog izdanja zrači samopouzdanjem, stilom i harizmom.
