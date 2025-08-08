Maslinovo ulje za negu koriste i svetske zvezde: Gvinet Paltrou i Bijonse otkrivaju kućnu beauty rutinu

Zvuči kao mit, ali je zapravo beauty realnost: maslinovo ulje za negu koriste svetske zvezde i ne libe se da to kažu javno. Od zlatne ere Holivuda do današnjih Instagram diva, jedna bočica maslinovog ulja nadživela je sve beauty trendove.

Dženifer Lopez odavno tvrdi da je maslinovo ulje zaslužno za njenu zategnutu i blistavu kožu, a trik za negu otkrila joj je njena majka koja se i sama oslanjala na maslinovo ulje kao glavni element nege. Neilson Barnard/Getty Images

Ako je verovati Sofiji Loren, čak su i kupke s devičanskim maslinovim ulje, bile deo njene rutine zahvaljujući čemu je zadržala mladolikost.

Ni mlađe generacije nisu imune na ovaj prirodni eliksir. Bijonse, koja je 2025. lansirala sopstvenu liniju za negu kose Cécred, ističe maslinovo ulje kao deo svoje rutine za negu skalpa i kose.

Slično radi i Gvinet Paltrou, koja u okviru svog brenda GOOP otvoreno promoviše prirodne sastojke i holistički pristup nezi.

Zašto koristiti maslinovo ulje za negu?

Maslinovo ulje sadrži moćne vitamine (A, D, K i E) koji pomažu hidrataciju i regeneraciju kože. Njegova antioksidativna i antibakterijska svojstva pomažu u borbi protiv upala, iritacija i prvih znakova starenja.

Mnogi stručnjaci, dermatolozi i kozmetičari, smatraju da je maslinovo ulje najefikasnije kada se koristi za unutrašnju negu. Dakle, kroz ishranu.

Kako ga koristiti?

Za kožu: Nanesite par kapi na vlažnu kožu lica ili tela nakon tuširanja. Prirodni glow je zagarantovan.

Za kosu: Umasirajte ga u teme glave i ostavite 20 minuta pre pranja. Pomaže u jačanju vlasi i otklanja perut.

Za negu iznutra: Kašika dnevno može doprineti zdravlju srca, kože i poboljšati rad mozga. Freepik/freepik

Ako ste do sada mislili da je maslinovo ulje samo za kuhinju i pripremu jela, vreme je da mu date mesto i u svojoj beauty rutini, i to ne bez razloga.









