Maslinovo ulje za negu koriste i svetske zvezde: Gvinet Paltrou i Bijonse otkrivaju kućnu beauty rutinu

Zvuči kao mit, ali je zapravo beauty realnost: maslinovo ulje za negu koriste svetske zvezde i ne libe se da to kažu javno. Od zlatne ere Holivuda do današnjih Instagram diva, jedna bočica maslinovog ulja nadživela je sve beauty trendove.
Dženifer Lopez odavno tvrdi da je maslinovo ulje zaslužno za njenu zategnutu i blistavu kožu, a trik za negu otkrila joj je njena majka koja se i sama oslanjala na maslinovo ulje kao glavni element nege.
Ako je verovati Sofiji Loren, čak su i kupke s devičanskim maslinovim ulje, bile deo njene rutine zahvaljujući čemu je zadržala mladolikost.
Ni mlađe generacije nisu imune na ovaj prirodni eliksir. Bijonse, koja je 2025. lansirala sopstvenu liniju za negu kose Cécred, ističe maslinovo ulje kao deo svoje rutine za negu skalpa i kose.
Pročitajte Kućni manikir Kejt Midlton preko noći postao hit, na gel lak mnoge dame više ni ne pomišljaju
Slično radi i Gvinet Paltrou, koja u okviru svog brenda GOOP otvoreno promoviše prirodne sastojke i holistički pristup nezi.
Zašto koristiti maslinovo ulje za negu?
Maslinovo ulje sadrži moćne vitamine (A, D, K i E) koji pomažu hidrataciju i regeneraciju kože. Njegova antioksidativna i antibakterijska svojstva pomažu u borbi protiv upala, iritacija i prvih znakova starenja.
Mnogi stručnjaci, dermatolozi i kozmetičari, smatraju da je maslinovo ulje najefikasnije kada se koristi za unutrašnju negu. Dakle, kroz ishranu.
Kako ga koristiti?
Za kožu: Nanesite par kapi na vlažnu kožu lica ili tela nakon tuširanja. Prirodni glow je zagarantovan.
Za kosu: Umasirajte ga u teme glave i ostavite 20 minuta pre pranja. Pomaže u jačanju vlasi i otklanja perut.
Za negu iznutra: Kašika dnevno može doprineti zdravlju srca, kože i poboljšati rad mozga.
Ako ste do sada mislili da je maslinovo ulje samo za kuhinju i pripremu jela, vreme je da mu date mesto i u svojoj beauty rutini, i to ne bez razloga.
Pročitajte još
Kućni manikir Kejt Midlton preko noći postao hit, na gel lak mnoge dame više ni ne pomišljaju
Kućni manikir Kejt Midlton je sveden i uklopiv uz svaku odevnu kombinaciju
03/08/2025Saznajte više
Od 1. septembra zabrana gel lakova! Što ste radile nokte, radile ste
Od 1. septembra ove godine, Evropska unija uvodi zabranu upotrebe kozmetičkih proizvoda koji sadrže TPO supstancu
30/07/2025Saznajte više
Arijana Mihajlović ošišala dugu kosu, uz fotografiju poručila: Nova ja
Arijana Mihajlović ovog leta odlučila se na drastičnu promenu imidža, pa je svoju dugu i bujnu kosu ošišala i javnosti pokazala kako sada izgleda
30/07/2025Saznajte više
Zbog ove maske kosa Lidije Vukićević je sjajna i zdrava, potrebna su samo 2 sastojka
Lidija Vukićević neguje kosu prirodnim sastojcima
14/07/2025Saznajte više
Letnji festival nege tela u Lilly drogerijama: Popust na sve za negu tela do -30%
Festival nege tela u Lilly drogerijama
14/07/2025Saznajte više
Kako da tanka kosa izgleda bujno i glamurozno? Ljubinka Klarić pronašla trik koji stvarno radi
Ljubinka Klarić ima trik kako tanka kosta da deluje gusto
13/07/2025Saznajte više
Komentari (0)