Kosa Tanje Savić je njen zaštitni znak, ovako je neguje

Pevačica Tanja Savić godinama je na muzičkoj sceni, a njenu karijeru obojili su hitovi poput “Zlatnik”, “Minut ljubavi”, “Zašto me u obraz ljubiš”, “Poludela” itd. Pored pevačkog talenta, Tanja je žena koja zrači autentičnom lepotom i harizmom.

Prepoznatljiva crna bujna kosa Tanje Savić je njen zaštitni znak, a mnoge dame oduvek je zanimalo kako pevačica neguje svoju kosu. Ata Images

Iako je jedno vreme Tanja nosila kratku kosu, uz strpljenje i pomoć svog frizera, uspela je da je pusti i zadrži zdravu kosu.

Pevačica redovno koristi regenerativne sprejeve kako bi zaštitila kosu od preteranog UV zračenja tokom leta, a posete frizeru su nezaobilazan deo njene bjuti rutine.

Kako je ranije i sama priznala, ispeglana crna kosa Tanje Savić najviše se dopada njenoj publici, iako je najčešće fenira u blage talase. Ata Images/Antonio Ahel

- Zahvalna sam Aleksandru Kaprišu, on mi je pomogao da istrajem u odluci da pustim kosu, pružio mi korisne savete za negu u periodu kada je bila najteža za održavanje. Do osamnaeste godine imala sam veoma dugu kosu, a zatim sam je ošišala na kratko. Bilo je osvežavajuće, ali sada uživam u dužim pramenovima. Ponekad poželim da skratim šiške, ali razgovor sa frizerom me uvek podseti da je to samo trenutni hir – izjavila je ranije Tanja, i dodala:

- Prirodna lepota je uvek u modi, a negovana kosa je njen sastavni deo - istakla je Tanja.

Kosa Tanje Savić je prirodno crna i ne zahteva bojenje kako bi izgledala sjajno. Osim redovnih odlazaka u salon, Tanja je posvećena nezi kose i kod kuće.