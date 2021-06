Zorana Mihajlović otkriva najskuplju žensku tajnu: Kako biti skockan od glave do pete u 6 ujutru

Ministarka Zorana Mihajlović uvek je sređena, perfektno našminkana, negovana i bez greške stilizovana. Kamera je obožava, a pripadnice lepšeg pola bi sve dale da izgledaju kao ona. Iako ustaje veoma rano, Zorana ne krije da joj nikada nije teško da brine o sebi, a u pomoć joj pristižu i ljudi u koje ima beskonačno poverenje.

‒ Šminka me moja prijateljica niz godina. Nije joj teško i mnogo joj hvala za to. Ona stvarno dolazi u pet ujutro i našminka me jer ja ne umem. Probala sam i učila, ali to nije to. Mislim da jeste ukoliko nemam slikanje ili neku emisiju, ali pošto sada gotovo svakog dana imam takve obaveze, ona dolazi da me našminka i to ne traje dugo, a ja se lepše osećam ‒ objasnila je Zorana prilikom gostovanja u emisiji „Usijanje“ na televiziji „Kurir“. ATA images

Zorana Mihajlović ‒ Nega lica i tela kao sastavni deo života

Često se spekuliše da ministarka dosta novca ulaže u garderobu, tašne i kozmetiku, a Zorana priznaje da je i u srednjoj školi vodila računa o koži, kosi i garderobi, bez obzira na kilažu.

‒ Jednostavno sam takva, ne umem to da objasnim. Mislim da to nije loše iako je često bilo negativno komentarisano ‒ objasnila je Mihajlovićeva i otkrila i onu najskuplju žensku tajnu, da li je nešto na licu korigovala.

ATA images

Naime, ministarka navodi da ne stavlja botoks, ali priznaje da ima život i van politike i posla.

‒ Taj posao je briga o meni. Svako ima različita zadovoljstva i želje. Mislim da može da se posmatra i ovako, da li bi bilo bolje da sam zarozana, da ne vodim računa o sebi, da mi je iscepana košulja. Ja svoju državu predstavljam i na taj način, na najbolji mogući način. Biću uredna, vodiću računa o tome da sve bude skladno i da nema izraza ‒ naglasila je ministarka i dodala da je građanima važnije da se grade putevi, železnice i aerodromi.