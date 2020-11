Novinarka Vesna de Vinča juče je završila svoju rigoroznu dijetu, tj tretman gladovanja koji je trajao neverovatna 42 dana.

– Mnogi još uvek ne znaju, ali postoji nauka o gladovanju i ja trenutno pripremam knjigu na tu temu koja će se zvati „Gladovanjem do zdravlja i lepote“. Ta nauka razvija se već dva i po veka, a ja već 30 godina čitam sve knjige na tu temu. I sve to vreme ja nekada pet, nekada sedam, a nekada 21 dan – ne jedem. Ovo je prvi put da sam ispunila ceo tretman gladovanja koji traje 42 dana. Ko je čuo za Brojsovu terapiju, on zna o čemu govorim – istakla je de Vinča u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

Kako je objasnila, Brojsova terapija namenjena je porevashodno pacijentima obolelima od raka, ali je odlična i za ljude koji nemaju zdravstvene tegobe.

– Za ta 42 dana smete da pijete samo Brojsov sok koji čini 55% cvekle, 20% šargarepe, a ostatak su rotkve, celer i krompir. Dnevna doza koja sme da se popije je pola čaše, najviše čaša. Pila sam mnogo vode. Ujutro i uveče sam trljala desni zeolitom i pred spavanje uzimala nekoliko kapi valerijane sa vodom. Prvih sedam dana je „gusto“, ali nakon tog perioda više ne osećate glad. Prema nekim švedskim istraživanjima, hrani bi trebalo da se vratite kada ponovo dobijete apetit – objasnila je Vesna de Vinča.

Da bi se ovakav tretman uspešno sproveo ključna je volja, a nikako prisila.

– Svi smo mi prljavi iznutra i potrebno je da se očistimo, kako bismo mogli ponovo da se isprljamo. Smršala sam 12,5 kilograma i potpuno sam izgubila celulit. Naravno, ovakav režim nije za trudnice, za decu, za izrazito mršave ili preterano gojazne osobe. Posebno nije za pacijente obolele od raka u terminalnom stadijumu bolesti. Kod ostalih, ovaj tretman dovodi do toga da se čiste otrovi, nestaju masne naslage, izrasline, natekline, bubuljice, ciste – bukvalno pojedeš sam sebe. Nestanu svi nataloženi otrovi iz tela. Lekar mi je s vremena na vreme merio pritisak koji mi je sve vreme bio idealan, a svakog dana imam sve više energije – ispričala je Vesna Bošku i Aleksandri.