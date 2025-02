Estetska stomatologija: Savršen osmeh uz moderne tretmane

Doktor Nikola Bakiš iz Dental Corner Esthetic otkriva sve o svojoj strasti – nizu tehnika i tretmana u cilju postizanja izuzetnih funkcionalnih i estetkih rezultata Alex Dmitrović

Stomatolog i vlasnik „Dental Corner Esthetics“, koja važi za jednu od najsavremenijeih stomatoloških ordinacija, Nikola Bakiš, ne važi slučajno za jednog od vodećih stručnjaka u svojoj oblasti. Svoju viziju savremene stomatološke prakse razvija svakodnevno i opravdava poverenje koje su mu ukazali brojni pacijenti. Kontinuirano se usavršava na brojnim seminarima i kongresima u zemlji i inostranstu. Zato nam je bio odličan sagovornik na temu estetske stomatologije, pa smo ga najpre pitali da nam protumači taj termin.

- Estetska stomatologija podrazumeva sve neinvazivne i minimalno invazivne tretmane i tehnike u cilju postizanja savršene estetike osmeha, to je veza između umetnosti i stomatoloških nauka. Zajednička primena umetničkih sklonosti i tehničkih mogućnosti omogućava stomatologu da postigne izuzetne estetske i funkcionalne rezultate. Za mene to nije samo posao-zanimanje već moja lična strast, spoj tehnike i tehnologije mi omogućava da postignem izuzetne rezultate koji su predvidivi i moguće ih je ponoviti bezbroj puta- kaže Nikola, koji objašnjava koji su trenutno trenutno najaktuelniji svetski trendovi u stomatologiji.

- Sa jedne strane, to su providne folije za ispravljanje zuba koje uz tretmane izbeljivanja zuba daju pacijentu fenomenalan osećaj da zna da je zadržao potpuno svoje zube koji su u savršenom nizu i boji. Sa druge strane to su definitivno zubne fasete, viniri koje zapravo najviše i radim i koji pacijentu mogu pružiti korekciju boje, veličine i oblika zuba sa minimalnim brušenjem ili bez ikakvog brušenja zuba – objašnjava doktor, a mis mo ga pitali da li je opravdana nekadašnja bojazan da ta procedura može da ošteti gleđ.

- U mojoj ordinaciji se usluga beljenja zuba obavlja uz portfolio materijala jedne Nemačke kompanije koja se smatra pionirom i liderom u ovoj oblasti a čiji su prizvodi legalno uvezeni u Srbiju i upotrebljeni po specifikaciji proizvođača a pod kontrolom stomatologa. Oni mogućavaju postizanje prirodno belih zuba. Bojazan za oštećenje gleđi može da se javi kod prečeste upotrebe preparata za beljenje koji su agresivne koncentracije, i nabavljaju se nekakvim nelegalnim putevima – kaže nam Nikola koji nam otkriva koliko tarje efekat belih zuba posle procedure.

- To zavisi od načina ishrane i života. Prisustvo loših navika poput pušenja i konzumacije obojenih napitaka utiče na to, ali 3-6 meseci je efekat prisutan što je ujedno i period tokom kojeg mi nećemo pristati da ponovimo tretman izbeljivanja zuba – govori Nikola i otrkiva da su providne folije trenutno najnaprednije, najbrže i najefikasnije rešenje za ispravljanje zuba.

- Procedura je jednostavna gde se već nakon prvog pregleda i skeniranja zuba (uzimanja otisaka je prošlost ), potom može doći do informacije o planu terapije, njegovoj dužini trajanja odnosno broja folija koje je neophodno nositi 22 sata dnevno i menjati ih na 7-10 dana i to najčešće samostalno - bez posete stomatologu i bez kontrola. Ono što je najdragocenije je zapravo prikaz „pre i posle“ na kom pacijent može videti kako će njegov osmeh izgledati nakon završene terapije, a da nije još ni započeta – priča poznati stomatolog i otkriva da su fasete najtraženije u njegovoj ordinaciji.

- Radimo fasete zaista mnogo. To su individualno izrađene tanke ljuskice od keramike koje se lepe na spoljašnju površinu zuba menjajući mu oblik, veličinu i boju. U današnje vreme najčešće su izrađene potpuno digitalnim procesom i takođe jedna od meni najdraćih karakteristika je ta što uz digitalni dizajn osmeha (DSD) , dentalnu fotografiju i pojedine tehnike kalupa( injectable, wax up, mock up) možemo pacijentu napravitit prikaz kako njegovi zubi i osmeh mogu izgledati nakon urađene procedure kod nas.Ova procedura je veoma zahtevna ali smo mi uspeli pojedinim protokolima i već proverenim planom terapije koji se kasnije individualizuje da postanemo veoma efikasni i brzi te nam za izradu 20 faseta i stvaranje nečijeg novog osmeha treba svega 7 dana.

- Procedura je bezbolna i bezbedna a materialji od kojih se fasete izrađuju i lepe su među najboljima na svetu i o njihovoj autentičnosti svedoče brojni sertifikati koje pacijent dobija nakon završenog tretmana. To je i jedan od vidova garancije i pečat uzajamnog poverenja.

Pitali smo doktora kada se, zajedno s pacijentima, odlučuje na neke komplikovanije procedure, kao što je ugradnja mostova.

- Retko se odučujem za izradu mosta ili mostova na zubima jer se dentalni implanti smatraju najboljim rešenjem za nedostatak jednog ili više zuba. Jedino kod pacijnata kojima nedostaju svi zubi jedne ili obe vilice poželjno je postaviti 6 ili čak samo 4 implanta i fiksni most koji se šrafi na tek postavljene implante. To je ujedno i najbolje rešenje za ovakve slučajeve i to radimo sa velikim uspehom a zaovoljstvo pacijenata nas motiviše za dalji rad.

