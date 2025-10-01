Kuhinja Nataše Bekvalac kao iz časopisa, sve je u istoj boji, dominira detalj koji ne možete naći nigde druge

Kuhinja Nataše Bekvalac je uređena po njenoj meri

„Dom je sklonište od oluja, svih vrsta oluja.” Tako glasi rečenica kojom je Nataša Bekvalac počela jednu lifestyle objavu na Instagramu, ilustrovanu efektnim fotografijama.

Pop zvezda pre nešto više od godinu dana odlučila je da iz temelja promeni svoj životni prostor na elitnom Dedinju i iz njega izbaci sve što bi moglo da je podseti na prošla vremena.

Adem Grljević

‒ Renoviranje je trajalo skoro šest meseci. A krenuli smo – iz početka. Od poda do plafona. Želela sam samo jedno: da ništa, baš ništa, ni jedna jedina stvar i sitnica nemaju veze sa prošlošću.

Ove devojke ne žive u prošlosti – kazala je tada pop zvezda, misleći na svoj mali “girl band”, trio koji, pored nje, čine ćerke Hana i Katja.

U prostorijama punim svetlosti glavnu reč vode nežni bež tonovi. Ta prirodna boja lako se prilagođava ostalima, a sama po sebi je neutralna i relaksirajuća.

U ambijent unosi toplu atmosferu i mir, razbija monotoniju, odiše elegancijom i diskretnim glamurom, a uz sve to dopušta mnoštvo kombinacija.

Nataša je prednost dala minimalizmu i modernim trendovima, pa tako u dnevnoj sobi možemo da vidimo lustere neobičnih oblika, staklene police i retro stolice, dekorativne predmete od drveta, nameštaj blagih linija, a posebno su interesantne fotelje i sofa.

„Home, sweet home“ u punom smislu i savršenstvu fraze. Dom iz Natašinih snova, bajka za njene princeze, koje sad mogu da uživaju u svakom kutku i svakom trenutku.

Ana Kostić

Poglede mami i trpezarijski sto ovalnog oblika koji u jednom delu „pridržavaju” rustikalno obrađeni komadi mermera, dok iz drugog „raste” drvo.

Pažljivo odabrane biljke dišu u istom ritmu sa prostorom. Sve je decentno i bez suvišnih detalja, udobno, a opet classy. Funkcionalnost, jednostavnost, svežina, priroda i estetski kriterijumi odlike su i opštepopularnog skandinavskog stila uređivanja enterijera. Ana Kostić

Kuhinja Nataše Bekvalac uređena je po njenoj zamisli a po potrebama njenih devojaka Hane i Katje koje su sada već dovoljno odrasle da su mami pomoć u svim kućnim poslovima.

Čini se da je njihova omiljena prostorija u velelepnom penthausu kuhinja gde neretko vole da iskažu maštu pripremajući jednostavne recepte koje pronađu na društvenim mrežama.

Ono što možemo primetiti sa fotografija koje osvanu na društvenim mrežama je da je sve uređeno u jednoj nijansi - bež a da prostorom dominira ostrvo koje odvaja kuhinjske elemente od trpezarijskog stola koje je urađeno od mermera.

Starija mezimica novosadske Barbike nedavno je, dok se nije odselila u Madrid, podelila zanimljiv prizor na Instagramu dok su ona i njena mlađa sestra Katja mesile testo za slatke medenjake.

Hana je ipak bila glavni majstor u kuhinji te večeri dok joj je šestogodišnjakinja bila svesrdni pomoćnik dok su pripremale iznenađenje u vidu slatkiša za mamu koja obožava da jede bilo šta što ne bi trebalo, posebno slatko. Instagram

Kako je dovoljno prostrana kuhinja, Hana i Katja se nisu gurale već su veoma brzo napravile svoje slatkiše koji su idealni za hladne zimske dane, posebno u periodu novogodišnjih i božićnih praznika.

One su stvorile na Dedinju oazu mira i sreće u kojoj vlada ženska komuna, a kad požele da pobegnu od sve većeg haosa u glavnom gradu, tu je salaš u Čeneju, nadomak Novog Sada, mesto na koje uvek dolaze sa osmehom. Instagram









