Lavanda je omiljena biljka u britanskim, ali i našim vrtovima zahvaljujući svom prepoznatljivom mirisu, otpornosti i dekorativnosti.
Tokom leta pokazuje svoje najlepše lice, zeleno lišće i ljubičaste cvetove. Do septembra, većina engleskih sorti lavande završava s glavnim cvetanjem, a biljka prelazi u fazu mirovanja s gustim, sivkasto-zelenim lišćem. Upravo tada je idealno vreme da se lavanda oreže i razmnoži.
Jedan od najboljih baštovana Adam Kirtland, poznat kao "View From The Potting Bench", poručuje da svaki rez u ovom periodu može biti nova biljka.
- Ako želite više lavande u svom dvorištu, sada je pravi trenutak - ističe on. Lavanda voli sunce i dobro drenirano tlo, otporna je na sušu, blage mrazeve i vetrove, a pri tome privlači pčele i druge oprašivače.
Adam savetuje da se biraju zdrave, necvetajuće stabljike ovogodišnjeg rasta.
- Tražimo stabljiku s mekanim donjim delom i drvenastim središtem - objašnjava on.
Sadnicu treba odrezati ispod lisnog čvora, odstraniti donje listove i ukloniti eventualne pupoljke kako bi biljka usmerila energiju u razvoj korena.
Nakon što uzmete sadnice, možete ih posaditi po pet u veće saksije uz rubove ili po jednu u manje posude. Bitno je koristiti peskovitu, propusnu zemlju i dobro zaliti.
- Ako to ne uradite, verovatno neće pustiti korien - upozorava Adam. Saksije treba prekriti plastičnom vrećicom ili staviti na svetlo, ali zaklonjeno mesto, izvan direktnog sunca.
Nakon nekoliko sedmica, novi listići i svežiji izgled signaliziraju da je sadnica pustila koren. Tada ih možete presaditi u baštu ili ostaviti u manjim saksijama. Tako lako možete stvoriti mirisnu živu ogradu od lavande.
Kraljevsko hortikulturno društvo (RHS) podseća da biljke dobijene iz ovakvih sadnica zadržavaju osobine matične biljke, dok se raznolikost može postići uzgojem iz semena koje se sakuplja krajem leta i seje u proleće.
