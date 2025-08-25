Galaxy Watch8 serija – savršena za svaki stil

Samsung je lansirao novu Galaxy Watch8 seriju, koja donosi savršen balans između modernog dizajna, naprednih zdravstvenih funkcija i inteligentnih tehnologija. Ovi pametni satovi predstavljaju mnogo više od detalja koji upotpunjuje stil – oni su pravi partner za zdraviji i organizovaniji život, podjednako pouzdani u poslovnim, sportskim i običnim, životnim, situacijama. Samsung promo

Tanji, elegantniji i udobniji nego ikad

Sa redizajniranom unutrašnjom strukturom i unapređenim sistemom ugradnje komponenti, Galaxy Watch8 serija donosi 11% tanji profil u poređenju sa prethodnom generacijom. Zahvaljujući inovativnim dinamičnim kopčama (Dynamic Lug System), sat se prirodno prilagođava pokretima zgloba, pružajući veću udobnost i preciznije očitavanje senzora. Super AMOLED ekran je do 50% svetliji, sa maksimalnom osvetljenošću od 3000 nita, što omogućava jasnu čitljivost čak i pod direktnim sunčevim zracima.

Zdravlje i vitalnost u fokusu

Galaxy Watch8 serija donosi unapređeni Samsung BioActive senzor, koji pruža detaljniji i pouzdaniji uvid u ključne parametre zdravlja. Korisnici mogu pratiti srčani ritam, nivo kiseonika u krvi, pa čak i nove pokazatelje poput Antioxidant Index (meri nivo karotenoida za zdravije starenje) i Vascular Load (prati opterećenje krvnih sudova tokom sna). Uz to, tu je i Energy Score, AI alat koji kombinuje različite pokazatelje kako bi korisnici dobili jasan pregled svoje energije tokom dana.

Pametan trener za bolji san i kondiciju

Samsung je unapredio praćenje sna, uvodeći funkcije poput detekcije apneje, analize cirkadijalnog ritma i Bedtime Guidance vodiča za optimalan odmor. Ljubitelji sporta dobijaju dodatnu motivaciju kroz personalizovane trening planove i funkciju Running Coach, koja meri formu na skali od 1 do 10 i prilagođava treninge u realnom vremenu. Za one kojima je fokus izazov, funkcije poput High Stress Alert i Mindfulness Tracker pomažu da se stres kontroliše kroz vežbe disanja i pažljiv pristup dnevnim obavezama.

Sat koji povezuje tehnologiju i stil života

Galaxy Watch8 je prvi Samsung sat sa unapred instaliranim Wear OS 6 i integrisanim Google Gemini AI asistentom. To znači da korisnici glasom mogu zakazivati sastanke, dobijati navigaciju, ili pokretati aplikacije bez potrebe da koriste telefon. Novi One UI 8 Watch donosi optimizovan interfejs sa Multi-info pločicama i Now Bar-om, tako da najvažnije informacije uvek ostaju na dohvat ruke.

Pratilac za svaki trenutak dana

Ono što Galaxy Watch8 čini jedinstvenim jeste njegova sposobnost da se uklopi u različite životne scenarije. U poslovnom okruženju, sat diskretno obaveštava o važnim mejlovima i sastancima, dok u sportskoj sali postaje personalni trener koji prati učinak i motiviše kroz rezultate. Na putovanjima, dvostruko-frekvencijski GPS i dugotrajna baterija olakšavaju snalaženje i bezbrižno istraživanje, dok u večernjem izlasku elegancija i mogućnost prilagođavanja narukvica čine da Watch8 deluje poput luksuznog modnog detalja. To je sat koji istovremeno zadovoljava estetske kriterijume i ispunjava tehnološke zahteve, spajajući različite sfere života u jedan skladan doživljaj.

Try Galaxy: Iskusi pre nego što odlučiš

Za sve one koji žele da istraže mogućnosti Galaxy Watch8 serije pre kupovine, Samsung nudi unapređenu aplikaciju Try Galaxy. Dostupna i za Android korisnike, ona omogućava testiranje ključnih Galaxy AI funkcija, uključujući personalizovane preporuke za zdravlje i produktivnost, bez promene uređaja. Na ovaj način, korisnici mogu da dožive kako Galaxy Watch8 funkcioniše u realnom vremenu i da otkriju kako može unaprediti njihov životni stil.

Više informacija o Samsung Galaxy Watc8 seriji možete pronaći na sledećem linku:

https://www.samsung.com/rs/smartphones/galaxy-z-fold7/









