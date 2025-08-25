Anastasija pokazala najintimniji deo doma u Sevilji (FOTO)

Anastasija Ražnatović, koja već nekoliko godina gradi život u Španiji sa suprugom, fudbalerom Nemanjom Gudeljem, otkrila je kako izgleda prostorija u njihovom domu koju javnost do sada nije imala priliku da vidi.

Dom Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja u Sevilji krije poseban kutak, mesto na kom se čuvaju emocije, lične stvari i uspomene. Instagram

Na snimku koji je podelila sa pratiocima na Instagramu, Anastasija je otkrila da se u njihovom domu krije jedan pravi mali svet; nešto nalik kutku za molitvu, kućnoj biblioteci i trezoru s uspomenama.

U sobi se nalaze i brojne ikone, pažljivo poređane, dok se na policama nalazi različita literatura na srpskom i engleskom jeziku. Ambijent odiše toplinom i intimnošću, kao da svaka sitnica u prostoru ima svoju priču.

U prostoriji se mogu videti i dva UEFA trofeja Lige Evrope, Gudeljeva sportska dostignuća na koja je Anastasija posebno ponosna. Trofeji su izloženi u vitrini kao deo kolekcije uspeha, dok ceo ambijent dodatno oplemenjuju crni klavir i kamin, koji prostoru daju sofisticiran. Instagram/@raznatovicanastasija

Anastasija je još jednom pokazala koliko joj znači da dom u kojem živi sa Nemanjom odiše spokojem i porodičnim vrednostima, ali i da svaka prostorija priča zajedničku, njihovu, priču.

Posebno mesto zauzimaju suveniri i maske, koje podsećaju na putovanja i dragocene trenutke provedene s prijateljima.

Dom Anastasije Ražnatović i Nemanje Gudelja čuva uspomene na njihove priijatelje i energiju koja je utkana u njihove uspomene. Instagram/@raznatovicanastasija










