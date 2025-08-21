Besplatan filmski program na Zemun Festu

Od 20. do 24. avgusta, Veliki trg u Zemunu pretvoriće se u otvoreni bioskop sa besplatnim projekcijama za sve posetioce. Publiku očekuje pažljivo odabran filmski program sa ostvarenjima koja su obeležila međunarodne festivale u Kanu i Berlinu. Projekcije će se održavati svake večeri u prostoru Coca-Cola bioskopa, u posebnom ambijentu istorijskog trga.

Program:

20. avgust, sreda, 20h – Svečano otvaranje



Film: Restitucija, ili, san i java stare garde – Želimir Žilnik(premijera - Berlinale 2025)Sinopsis: Posle šest decenija života i rada u Nemačkoj, stari muzičar Stevan Arsin vraća se u Srbiju, da privede kraju dugotrajni proces restitucije porodičnog imanja, plodne zemlje i zapuštene vile koju su mu zaveštali roditelji. Niz susreta sa članovima porodice, prijateljima iz detinjstva i mladosti, i slalom kroz izazove pravno-ostavinskih peripetija otvaraju neočekivano burno novo poglavlje u Stevanovom životu.

21. avgust, četvrtak, 20.30h

Film: Mlade majke – Žan-Pjer i Lik Darden

(premijera - Kan 2025, nagrade – Zlatna palma za scenario, nominacija za Zlatnu palmu za najbolji film)

22. avgust, petak, 20.30h

Film: Dva tužioca – Sergej Loznica

(premijera – Kan 2025, nominacija za Zlatnu palmu za najbolji film)

23. avgust, subota, 20.30h



Film: Zvuk pada – Maša Šilinski(premijera – Kan 2025, nagrade – Nagrada žirija za najbolji film, nominacija za Zlatnu palmu za najbolji film)Sinopsis: Udaljena nemačka farma krije tajne starih generacija. Četiri žene, razdvojene decenijama, ali povezane traumom, otkrivaju istinu skrivenu iza njenih oronulih zidova.

24. avgust, nedelja, 20.30h

Film: Ko će pokucati na vrata mog doma – Maja Novaković

(nagrade – Grand Prix Sheffield DocFest, kvalifikacija za nominaciju za Oscar)

Filmski segment Zemun Festa podseća da festival nije samo mesto susreta i zabave, već i prostor za promišljanje, umetnički izraz i prikazivanje najvažnijih savremenih filmskih ostvarenja. Projekcije na Velikom trgu donose publici jedinstveno letnje bioskopsko iskustvo u srcu Zemuna. Program je besplatan i otvoren za sve posetioce, čime Zemun Fest ostaje veran svojoj misiji - da kultura i umetnost budu dostupni svima.



Važan deo festivala biće i festival Studentskog filma na Maloj sceni na Magistratskom trgu, uz večernje projekcije od 20:30 časova. Na ovoj sceni 24. avgusta biće prikazan i dugometražni animirani film „Konjić Grbonjić“ u režiji Olega Pogodina.



Tradicionalno, program festivala čini i Street market na Zemunskom keju, kao i dnevni program za decu i mlade.



