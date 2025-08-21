Zemun Fest svečano otvoren: Želimir Žilnik nagrađen za životno delo, publiku očekuje besplatan filmski program

Uz ovacije publike na Velikom trgu u Zemunu, filmom „Restitucija, ili, san i java stare garde“ i dodelom nagrade za izuzetan doprinos kinematografiji, svečano je otvoren Zemun Fest, jedan od najznačajnijih kulturnih događaja leta.
Nagrada je uručena velikanu evropskog i svetskog filma Želimiru Žilniku, autoru čije je stvaralaštvo obeležilo savremenu kinematografiju. U ime festivala, nagradu je dodelio filmski producent Miroslav Mogorović, istakavši da je Žilnik „jedan od najautentičnijih predstavnika naše kulture, ne samo na ovim prostorima, već širom Evrope i sveta“.
Podsetivši na njegovu bogatu karijeru, Mogorović je istakao da je Žilnik još 1969. godine osvojio „Zlatnog medveda“ za film „Rani jadi“, dok je njegova najnovija „Restitucija“ nedavno imala svetsku premijeru na Berlinskom festivalu. Primajući nagradu, Žilnik se zahvalio Zemun Festu i prisetio svojih dečačkih dana provedenih u Zemunu:
„Zemun je za mene bio Holivud. Posle rata bioskopi su nam otvorili ogroman prozor u svet, a tada sam prvi put osetio magnetizam filmske umetnosti. To je bio trenutak kada je moja strast postala moj život.“
Pre svečanog uručenja nagrade publika je uživala u koncertu filmske muzike u izvođenju kvarteta „Azuro“, dok su organizatori podsetili publiku na to da je Zemun Fest nastao 2013. godine, posle 9 godina nemogućnosti da se u Zemunu odgleda film na velikom platnu. Od tada do danas, Zemun Fest je porastao od malog bioskopa sa svega 300 stolica do najveće manifestacije u oblasti umetnosti, kulture i zabave u ovom delu grada.
Besplatan filmski program za sve posetioce
Ovogodišnji Zemun Fest donosi publici bogat i besplatan filmski repertoar u okviru „Coca Cola bioskopa“, sa projekcijama na Velikom trgu svakog dana od 20:30 časova:
21. avgust - „Mlade majke“, Žan-Pjer i Lik Darden
22. avgust - „Dva tužioca“, Sergej Loznica
23. avgust - „Zvuk pada“, Maša Šilinski
24. avgust - „Ko će pokucati na vrata mog doma“, Maja Novaković
Ovogodišnji generalni sponzor bioskopa je kompanija Coca Cola, dok su festival pomogli PMC Inženjering, Duracell, Heineken, Bambi, Jack Daniels, kao i mnogi drugi prijatelji festivala.
Pored glavnog filmskog programa, festival nudi i Studentski filmski festival na Maloj sceni na Magistratskom trgu, Street market na Zemunskom keju, kao i dnevne programe za decu i mlade, čineći Zemun Fest mestom susreta, umetnosti i inspiracije.
