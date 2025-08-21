Zavirite u dom Eštona Kučera i Mile Kunis na Beverli Hilsu: Farma vredna 10 miliona dolara

Ešton Kučer i Mila Kunis, jedan od najomiljenijih holivudskih parova, pet godina su gradili svoj dom iz snova – i rezultat je pravo čudo arhitekture i dizajna.
Dom Eštona Kučera i Mile Kunis je farma poznata kao KuKu Farms na Beverli Hilsu, koja se prostire na imanju od 2.5 hektara, a nagađa se da vredi više od 10 miliona dolara.
Na prvi pogled, rustična farma ali već na drugi suvremeni dom koji odiše sofisticiranošću. Ešton i Mila želeli su da njihov dom podseća na staru štalu, nešto što je tu decenijama, a zatim pretvoreno u toplu porodičnu kuću.
„Želeli smo kuću koja će izgledati staro, ali da se istovremeno oseća moderno i relevantno“, rekao je Kučer, dok je Mila priznala da je gradnja „mogla da ih spoji ili razdvoji“. Na sreću, vizija je bila potpuno usklađena.
U domu Eštona Kučera i Mile Kunis dominiraju prirodni materijali – masivne drvene grede, police od recikliranog drveta i rustični detalji. Ipak, moderni elementi daju mu svežinu: crni frižider sa mesinganim ručkama, staklene police i crne radne ploče savršeno se uklapaju s prirodnim materijalima.
Enterijer njihovog doma je spoj topline, funkcionalnosti i luksuza, što nije lako postići. Takva ravnoteža rustike i savremenih detalja učinila je da se dom Eštona Kučera i Mile Kunis izdvoji kao jedan od najlepših domova poznatih ličnosti.
Pored glavne kuće, imanje uključuje i nekoliko pomoćnih objekata, prostrano polje kukuruza, kao i napredni solarni sistem, što prostor čini održivim i u skladu s prirodom.
Upravo zbog toga, ovaj dom i vrhunske arhitekte opisuju kao savršen balans široke udobonosti, rustike i ekološke svesti.
Na društvenim mrežama nikada nisu deli fotografije svog doma, osim par uvida u prefinjeni dizajn koji ne otkrivaju ništa do par uglova ili deo tavanice.
