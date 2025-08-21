Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Zavirite u dom Eštona Kučera i Mile Kunis na Beverli Hilsu: Farma vredna 10 miliona dolara

Zavirite u dom Eštona Kučera i Mile Kunis na Beverli Hilsu: Farma vredna 10 miliona dolara

Autor: | 21/08/2025

0

Ešton Kučer i Mila Kunis, jedan od najomiljenijih holivudskih parova, pet godina su gradili svoj dom iz snova – i rezultat je pravo čudo arhitekture i dizajna. 

Dom Eštona Kučera i Mile Kunis je farma poznata kao KuKu Farms na Beverli Hilsu, koja se prostire na imanju od 2.5 hektara, a nagađa se da vredi više od 10 miliona dolara.

Jesse Grant GettyImages

 

Na prvi pogled, rustična farma ali već na drugi suvremeni dom koji odiše sofisticiranošću. Ešton i Mila želeli su da njihov dom podseća na staru štalu, nešto što je tu decenijama, a zatim pretvoreno u toplu porodičnu kuću. 

Želeli smo kuću koja će izgledati staro, ali da se istovremeno oseća moderno i relevantno“, rekao je Kučer, dok je Mila priznala da je gradnja „mogla da ih spoji ili razdvoji“. Na sreću, vizija je bila potpuno usklađena.

Pročitajte Što dalje od tašte Zmijanac! Relja Popović pokazao luksuzni stan u kojem živi sa Nikolijom i ćerkama FOTO

U domu Eštona Kučera i Mile Kunis dominiraju prirodni materijali – masivne drvene grede, police od recikliranog drveta i rustični detalji. Ipak, moderni elementi daju mu svežinu: crni frižider sa mesinganim ručkama, staklene police i crne radne ploče savršeno se uklapaju s prirodnim materijalima.

 

 

Enterijer njihovog doma je spoj topline, funkcionalnosti i luksuza, što nije lako postići. Takva ravnoteža rustike i savremenih detalja učinila je da se dom Eštona Kučera i Mile Kunis izdvoji kao jedan od najlepših domova poznatih ličnosti.

Pored glavne kuće, imanje uključuje i nekoliko pomoćnih objekata, prostrano polje kukuruza, kao i napredni solarni sistem, što prostor čini održivim i u skladu s prirodom.

Upravo zbog toga, ovaj dom i vrhunske arhitekte opisuju kao savršen balans široke udobonosti, rustike i ekološke svesti.

 

@hommesss This is Ashton Kutcher and Mila Kunis’ $10 million farmhouse in L.A. that was previously owned by Kelly Clarkson. #ashtonkutcher #milakunis #kellyclarkson #celebrityhouse #interiordesign #luxuryhomes ♬ sea of cloud - Nujabes

 

Na društvenim mrežama nikada nisu deli fotografije svog doma, osim par uvida u prefinjeni dizajn koji ne otkrivaju ništa do par uglova ili deo tavanice. 

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Nataša Stevanović David Livingston GettyImages
Tagovi: Mila Kunis Ešton Kučer dom estona kucera i mile kunis je farma Domovi poznatih

Pročitajte još

Najnovije vesti