Piksijeva vila na Dorćolu ima 246 kvadrata i tri sprata: U centru luksuznog doma stoji BISTA i to čija!

Piksijeva vila na Dorćolu oduzima dah

Legendarni Dragan Stojković Piksi rođeni je pobednik. Bilo da li je u pitanju njegova igračka ili trenerska karijera, oduvek je ostvarivao samo trijumfe.

Od kada je na mestu selektora reprezentacije Srbije, postigao je mnogo i može se slobodno reći da je vratio veru u mogućnosti nacionalnog tima, a posle osam godina u Kini 2015. vratio se u Evropu.

Boško Karanović

Selektor Srbije sada sa suprugom Snežanom živi u vili na Dorćolu.

U međuvremenu vilu koju je posedovao na Dedinju prodao je fudbaleru Dušku Tošiću, te su se supruga Snežana i on preselili u velelepnu vilu u samom srcu Beograda, koja je godinama njihovo vlasništvo, ali su nekretninu na nekoliko spratova izdavali jednoj ambasadi, a onda su rešili da prekinu ugovor i porodično gnezdo sviju u centru grada.

Novac od prodaje kuće na Dedinju rešili su da ulože u renoviranje vile u centru, pa su zato pomoćne prostorije koje se nalaze u zadnjem delu dvorišta srušili.

Ono što posebno privlači pažnju javnosti kada je reč o Piksijevoj nekretnini je bista Josipa Broza Tita koja se nalazi u salonu njegovog doma. Photo: Nebojša Babić

- Ova bista je rad čuvenog vajara Antuna Augustinčića. Otkupli smo je od porodice nekadašnjeg generala jugoslovenske armije. U kući na Dedinju takođe imamo Titovu bistu koju smo, zahvaljujući jednoj našoj prijateljici, pronašli. Ne možete se odreći istorije.

- Tito je istorijska ličnost i to ne može niko da opovrgne. Ceo svet je došao na njegovu sahranu, američki predsednik je poslao svoju majku. To govori nešto. Uživao je veliko poštovanje. Svestan sam da je to vreme prošlo, da više nema Jugoslavije, ali ne mogu da kažem kako tada ništa nije valjalo.

Bila je to lepa zemlja, u geografskom smislu imala je more i planine, imala je lepu veličinu, 22 miliona stanovnika, nismo bili ni veliki, ali ni mali. Bili smo baš onako kako treba. A to baš kako treba je nekome smetalo - konstatuje Dragan Stojković za Gloriju. Photo: Nebojša Babić









