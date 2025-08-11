Paradajz, krastavac, paprika... Bašta Pamele Anderson u Vankuveru pravo bogatstvo: Obožavam da okopavam svoje cveće i povrće

Povratak Pamele Anderson u Kanadu pretvorio je jednu baštu u samo srce njenog života; mesto isceljenja, kreativnosti i kulinarskih iznenađenja.

Pre nekoliko godina, Pamela Anderson odlučila je da napusti Los Anđeles i vrati u Kanadu, na ostrvo Vankuver. Nije to bio samo povratak kući, to je bio Pamelin povratak sebi. Na imanju koje je nekada pripadalo njenoj baki, tamo gde je napravila prve korake, bašta Pamele Anderson je donela novu svrhu u život glumice koja je obeležila 90-te. Instagram @pamelaanderson

- Kada sam počela da gradim baštu, to je bila metafora za slaganje mog života iznova. Sadila sam seme, a male stvari su dobijale duboko značajne - kaže Pamela.

Ljubav prema baštovanstvu Pamela je nasledila je od svog dede Hermana, koji je baštu pretvarao u bajkovito mesto. Bujna zelena čarolija; ogledala skrivena među biljkama, priče o vilama i vilenjacima i mali blistavi klikeri koje Pamela i danas pronalazi dok okopava baštu. „Ponekad se pitam da li sam ih sebi ostavila kao dete, sebi u budućnosti", sa osmehom kaže Pamela.

Pročitajte Sestra pokojne supruge Lijama Nisona se javno obratila Pameli

Danas je bašta Pamele Anderson mnogo više od ukrasnog prostora - to je izvor namirnica, inspiracije i novih projekata. Instagram @pamelaanderson

U toj istoj bašti, među mirisima ruža i začinskog bilja, rodila se ideja za "Pamela’s Pickles" - limitiranu seriju ljutkastih kiselih krastavaca sa sušenim laticama ruže. „Ruže sve čine boljim. Stavljam ih u sos za špagete, pravim čajeve… imaju mnogo benefita,“ ponosno otkriva Pamela.

Recept za Pameline kisele krastavce potiče od njene prababe, vešte domaćice i kuvarice koja je uvek unosila radost u kuhinju. Pamela ga je obogatila roze biberom, Guajillo čilijem i dimljenom morskom solju. Ovi krastavci prodaju se za 35 dolara po tegli, a 100% prihoda ide u California Wildlife Center, organizaciju koja brine o povređenim i ugroženim divljim životinjama.

Bašta Pamele Anderson kao terapija i inspiracija

Za Pamelu, rad u bašti nije samo fizički posao, to je meditacija. Tokom ograničenog kretanja za vreme pandemije, uređivanje imanja postalo je proces unutrašnjeg isceljenja. Dok je sadila i obrađivala baštu, pisala je svoje memoare, radila na Netflix dokumentarcu sa svojim sinom Brendonom i listala stare dnevnike. Instagram @pamelaanderson

„Vratila sam se kući da se suočim sa prošlošću, pa da je otpustim,“ kaže ona. „I dok sam uklanjala korov iz zemlje, uklanjala sam i onaj iz svog života.“

Pamela već sprema nove proizvode iz svoje bašte, od veganskog kimčija i kiselih rotkvica do sušenog paradajza u maslinovom ulju. Osim toga, planira i prirodnu kozmetiku od ružinih latica i šipka koji sama bere.

Glumica priznaje da joj ideje samo nadolaze, te je očigledno je da bašta Pamele Anderson ono što joj daje energiju i inspiraciju za život i dalje stvaranje. Instagram @pamelaanderson









