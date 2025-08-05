GONDOLA ETHNO VIBE: Putovanje kroz vekove, sa pogledom u budućnost

Gold Gondola je tokom vikenda za sve svoje poslovne partnere, predstavnike privrede, javnog života, prijatelje i turiste - goste Zlatibora, upriličila svečanu manifestaciju pod nazivom GONDOLA ETHNO VIBE. Ovaj visoko estetizovani događaj u formi performansa, na Međustanici Gondole, sa spektakularnim pogledom na Ribničko jezero, spojio je bogatstvo i specifičnost zlatiborskog kraja sa kreativnim industrijama i modernim dizajnom. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Na impresivnim scenama pažljivo uklopljenim u prirodni ambijent planine, predstavljene su teme kulturne baštine, mode, starih zanata, drevne kuhinje, zdravlja i dugovečnosti. Kroz smeo arhitektonsko-dizajnerski poduhvat Gondola tim je ispričao priču o Zlatiboru na jedan malo drugačiji, kreativniji način, vodeći računa da očuva njegov identitet i uspešno podigao lestvicu u organizaciji kulturnih događaja. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

- Kao što naš BRANČ u vazduhu nije običan obrok, tako i događaj na koji smo vas pozvali nije samo “event”. Ovo je jedinstveno estetsko, duhovno i senzorno putovanje koje će vam pokazati kako izgleda kada se lokalni identitet ujedini sa entuzijazmom i savremenim kreativnim industrijama. Kao tim koji ne pristaje na prosečnost, već uvek podižemo standarde, verujemo da doprinosimo brendiranju Zlatiborskog kraja kao modernog centra i jednog od najpoželjnijih mesta za život i rad. Verujemo da ovom manifestacijom počinjemo novo poglavlje u rastu Gondole kao MESTA SUSRETA I POVEZIVANjA - izjavila je direktorka JP „Gold Gondola“ Bojana Božanić. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Kroz digitalnu izložbu na led totemima uz zvuk trube, u šetnji promenadom do Ribničkog jezera, gosti su uživali u izložbi Ethno Couture Serbia autorke Goge Grubješić kreatorke čuvene manifestacije Ethnology Fest i poznatog umetničkog fotografa Nebojše Babića. Pod nazivom “Putovanje kroz tradiciju” i uz podršku Muzeja na otvorenom Staro Selo Sirogojno, ova izložba savršeno uklopljena u krajolik Zlatibora prikazala je svu raskoš i lepotu srpskih tradicionalnih nošnji kao inspiraciju za visoku modu – moderno, autentično i moćno. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Spacijalna gošća manifestacije bila je Mira Šemić, direktorka prestižnog francuskog gastro vodiča Gault&Millau za Srbiju i Sloveniju. Čuvena „žuta knjiga“ postavlja standarde u gastronomiji i u Srbiji već četiri godine nagrađuje najbolje kuhinje podižući standarde srpskog gastro turizma na svetskoj mapi.

- Biće mi drago da još bolje ovo područje predstavimo svetu, jer zlatiborski kraj sadrži odlične sirovine, dobru domaću hranu i maestralnu rakiju - poručila je Šemić. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Čuveni kuvar i gastro ekspert Hadži Saša Mišić, ovaj put u ulozi voditelja, predstavio je uparivanje autentičnih zlatiborskih zalogaja sa rakijama u slow food formi, kroz performans „Ogledalo života“, gde su ukusi, mirisi i priče postali deo scenskog doživljaja. „Zlatiborska kuhinja je svetska kuhinja. Ovde se spojilo sve što je lepo, domaće i korisno, u lepom svetlu i lepom ruhu, a doprinosi boljem i lepšem svetu“, zaključio je Mišić. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Kroz nezaboravno estetsko i senzorno iskustvo u formi performansa kojim je Gondola pokazala da je svetski trend tzv. longevity-ija već prisutan na Zlatiboru, gosti su imali priliku da uživaju i u posebnim zdravstvenim, apiterapeutskim, ali i protokolima lepote i nege koji su na kreativan način za njih upriličeni. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola

Zadivljujuća scenografija kreirana u saradnji sa lokalnim zanatlijama, degustacija tek skuvanog džema i pita spremljenih i serviranih na šporetu na drva, modna revija pletiva, veza, kaligrafije, nakita i umetničkih predmeta, posebno kreirani kokteli I hrana uparena sa najboljim svetskim vinima i sve to u ambijentu koji je postavio nove standarde u organizaciji manifestacija ovog tipa. Dragana Stjepović, JP Gold Gondola









