Vaš sledeći auto? Imamo predlog – HONDA PA SVE ONDA

Svakog dana donosimo hiljade odluka. Sitne, nesvesne, ali i one koje nas opterećuju: šta, kada, kako, koliko, da li sad ili kasnije… I sve te odluke znaju da zamaraju.

To može biti savet o seriji, restoranu ili telefonu… Međutim, nekad to može biti I neka ”veća” odluka, Recimo - automobil. Jer auto nije stvar koju biramo često, ali kad je biramo, važno nam je da to bude odluka na koju se možemo osloniti. Zato, ako se trenutno vi ili neko iz vaše porodice, kruga prijatelja, komšiluka premišlja oko novog automobila, reći ćemo vam jedno: pogledajte šta nudi Honda.

Honda brend obično krase epiteti poput - dugovečna, pametna, pouzdana, funkcionalna, sa dokazanim kvalitetom… Prema TÜV izveštaju za 2024. godinu, jedan od Hondinih modela je na prvom mestu u svojoj klasi po pouzdanosti – svega 2,4% zabeleženih kvarova u prve tri godine korišćenja. Oni koji su imali iskustva sa ovim automobilom vole da naglase da je HONDA automobil sa najmanje prolazaka kroz servis. To je statistika koja vam štedi vreme, novac i živce.

U ovom trenutku, u okviru aktuelne akcije „Honda, pa sve onda“, modeli ZR-V i Civic dolaze uz posebne pogodnosti, uključujući 0% kamate za iznose do 20.000 evra. ZR-V je moderan SUV za porodicu i gradsku dinamiku, a Civic je klasik za one koji vole preciznost, komfor i stil.

Pomenute modele ali i više informacija o pogodnostima možete pronaći u Honda salonu Delta Auto Grupe, u Omladinskih brigada 33 na Novom Beogradu, kao i na zvaničnom sajtu https://www.honda-srbija.rs/automobili/posebna-ponuda/honda-pa-sve-onda-ponuda-maj-2025.

