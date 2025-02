Guo Pei, najpoznatija kineska modna dizajnerka na "Hello! Travel: Krstarenja" partiju u Beogradu

Juče je u Buddha Baru u Beogradu održana promocija magazina "Hello! Travel: Krstarenja".

Izdavač magazina kompanija Color Media u saradnji sa agencijom "Allegra" na 196 strana čitaocima su predstavili sve najznačajnije destinacije i kompanije za krstarenja.

Goste su dočekivali Mihailo Vukić, vlasnik "Allegre", Robert Čoban, direktor kompanije Color Media, Žikica Milošević, glavni urednik magazina i Dragan Vučević, advertajzing direktor izdanja.

Događaju je prisustvovao veliki broj poznatih ličnosti koje su česti putnici na kruzerima: TV-voditeljke i voditelji Sanja Marinković, Snežana Dakić, Adrijana Čortan, Ana Pendić i Nemanja Velikić, operska diva Jadranka Jovanović, novinarka Duška Jovanić kao i veliki broj influenserki i influensera kao i predstavnika turistički agencija.

Zvezda večeri bila je Guo Pei, najpoznatija kineska modna dizajnerka koja je bila u Beogradu u poseti Svetlani Horvat i timu kompanije Serbia Fashion Week pa je odlučila da se odazove pozivu organizatora. Jadranka Jovanović je izvukla i srećnu dobitnicu nagradnog krstarenja.

Ovo je inače, 14 izdanje iz "Hello! Travel" edicije objavljeno našem regionu: "Hello! Travel: Budva" (maj 2016.), "Hello! Travel: Planinski centri Srbije" (novembar 2016.) i “Hello! Travel: Montenegro" (maj 2017.), "Hello! Travel: Novi Sad" (oktobar, 2017.) i “Hello! Travel: Zlatibor" (decembar 2017.), "Hello! Travel: Vojvodina" (februar 2018.), "Hello! Travel: Serbia - Active Holiday Guide" (jul 2018), “Hello! Travel: Jahorina" (decembar 2018.), “Hello! Travel: Zagreb" (februar 2019.), “Hello! Travel: Boka" (maj 2019.), “Hello! Travel: Vrnjačka banja" (avgust 2019.), “Hello! Travel: Montenegro – Wild Winter Beauty" (decembar 2019.) i “Hello!Travel: Serbia – Cultural Heritage" (oktobar 2021.).

