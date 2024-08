Cecina vila na Kipru nekada je oduzimala dah, danas izgleda ovako, ekskluzivna fotografija

Vila Cece Ražnatović na Kipru u njenom je vlasništvu punih 18 godina, a oazu spokoja našla je daleko od gradske vreve i medijske pompe.

Za utočište je odabrala Aja Napu, mirno mesto na obali Sredozemnog mora, s tek nešto više od dve i po hiljade stanovnika. Antonio Ahel/ATAImages

- Na poziv prijatelja slučajno sam došla sa decom na Kipar. Ova zemlja mi se odmah dopala, posebno regija oko Aja Nape.

Nisam dugo razmišljala da li da baš tu kupim kuću, jer sam odabrala deo obale gde imam apsolutnu privatnost - rekla je pevačica, kojoj je u odabiru luksuzne nekretnine pomogao prijatelj, advokat Fotos Pitađis.

Iza ograde, na gotovo pet stotina kvadrata, prostire se raskošna kuća na čijoj fasadi dominira bela boja, tipična za građevine primorja.

Vila Cece Ražnatović na Kipru danas izgleda ovako

Do centralnog ulaza dolazi se preko balkona, dok se popločanim putem, koji se pruža preko dvorišta, stiže do bočnog dela sa prostranom terasom.

Ceca obožava taj balkon jer se odatle pruža predivan pogled na more i silazi se do bazena. Iako je plaža samo četrdesetak metara dalje, retko odlazi do nje.

Ipak, postoji jedno mesto na potezu između kapije i obale koje rado posećuje. Reč je o kapeli, sagrađenoj kada i vila. Unutrašnjost je oslikana freskama, a osveštali su je sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Arhiva Hello! Arhiva Hello!

S obzirom na to da kapija i betonska ograda nisu naročito visoke, na stubovima ispred kuće postavljene su sigurnosne kamere, koje bez prestanka nadziru okolinu.





Zbog raskošne arhitekture, ali i činjenice da pripada velikoj muzičkoj zvezdi, do Cecine vile rado dolaze turisti i slikaju se ispred, ali ne uznemiravaju ukućane.

Danas vila Cece Ražnatović u kiparskom gradiću izgleda nešto drugačije. Iako je njena kuma Viki Miljković govorila da se velelepno zdanje renovira, ono što smo zatekli na terenu govori drugačije.

Letnja rezidencija porodice Ražnatović je u istom ruhu kao godinama ranije, makar kada je reč o spoljašnosti ali je renovirana kapela koja danas izgleda potpuno drugačije.

Mi vam ekskluzivno donosimo fotografiju raskošne kuće koja se nalazi u luksuznom delu Aje Nape i svakog ostavlja bez daha. Hellomagazin