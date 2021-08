Da ovako nešto postoji, niste mogli ni da zamislite: Zanimljivosti iz sveta sada su pred vama (foto)

Zanimljivosti iz sveta o kojima će se pričati

Kupanje u algama

Najveći procvat algi ikad zabeležen u Kini pretvorio je Žuto more u zeleno. Ovaj fenomen u provinciji Šandong, na istoku zemlje, poslednjih godina baš “buja” i vlasti ulažu ogromne napore kako bi se rešile zelenog pokrivača, jer, iako nije opasan, loše utiče na ekosistem. Blokira sunčevu svetlost i izvlači kiseonik iz vode, što dovodi do gušenja morskog života. No, ima i onih koji su od problema napravili dobru zabavu i izmislili novu “disciplinu” - plivanje u algama.

Profimedia

Tvrd zalogaj

Neko je bio jako radoznao, a neko - jako gladan. Crnoglavom ibisu iz Bengala za oko je “zapala” jedna žaba-bik, najveća vrsta iz porodice ovih vodozemaca, ali mu je obilna večera zastala u grlu. Trebalo mu je čak trideset minuta da je proguta. Nije odustajao – ove močvarne ptice poznate su po snažnim vratnim mišićima iako im je taj deo tela prilično tanak. Prizor je bio simpatičan fotografu koji ga je zabeležio, pa je sliku nazvao “ibis sa rogovima”.