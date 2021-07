Mars u Devici u narednom periodu donosi neočekivano, ovo je detaljna prognoza

Mars u Devici donosi sledeće...

Mars je planeta akcije, aktivnosti, fokusiranosti na postizanje ciljeva. On istovremeno simbolizuje proaktivnost, ali i agresiju, sukobe, nestrpljenje, dinamiku, kretanje isključivo napred, bez osvrtanja. Kad se sve to ima u vidu, jasno je koliko je dobro znati gde se Mars nalazi i „kakve su mu namere“. U znak Device ušao je 29. jula, gde će biti do 15. septembra. Devica simbolizuje posao, rad, dužnosti, servilnost, podređenost poslu, zdravlje, odnosno bolesti. Ona je analitična, sklona perfekcionizmu, ali i cepidlačenju.

Mars u Devici doneće veliku orijentisanost na posao. Krenućemo u realizaciju poslovnih planova, veoma temeljito, uz dosta razmišljanja, analize i energije. Ukoliko je nešto ostalo nejasno, sada će dobiti priliku da se razjasni. Pred nama su nedelje koje donose i sukobe sa kolegama, potrebu da se nešto promeni u kolektivu, na radnom mestu, a tu su i prekidi saradnje ili poslova. Jedna od tema biće i briga o zdravlju. Prisutna je mentalna napetost, kao i problem s digestivnim sistemom.

Photo by Julia Volk from Pexels

Dispozitor Marsa u Devici je Merkur u Lavu. Sada ćemo za uložen trud tražiti priznanja, a od načina na koji delujemo nećemo odstupiti. Od 11. avgusta, kada Merkur pređe u znak Device, sklonost ka racionalnijem stavu i sposobnost prilagođavanja okolnostima dolaze do izražaja.

Mars u Devici - detaljna prognoza

Mars u Devici će znacima, odnosno podznacima doneti pojačanu dinamiku na sledećim poljima:



Ovan ‒ posao, sukob s kolegama, fokus na zdravlju.

Bik ‒ akcija na polju ljubavi, aspekt slobodnima donosi nove kandidate, a zauzetima tenziju i potencijalne sukobe. Problem s decom.

Blizanci ‒ odnosi sa porodicom su napetiji nego inače. Razmišlja se i deluje na temu preseljenja. Moguće je renoviranje životnog prostora.

Rak ‒ pojačana komunikacija, sarkazam, mentalna napetost, sukobi s mlađim rođacima. Problem sa platnim prometom i u saobraćaju.

Lav ‒ motivacija za poboljšanje finansijske situacije, ali i veći troškovi. Na kraju dana bićete na nuli ili sa nešto manjim prihodima. Povedite računa o ishrani.

Devica ‒ energični ste i spremni za akciju. Pokazaćete dozu agresivnosti i nestrpljenja, kao i netoleranciju prema onima koji ne mogu da prate vaš tempo. Moguće povrede.

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Vaga ‒ na red dolaze nesanice i javljaju se pojačani strahovi. Posvetite se svakodnevnim aktivnostima, kao što je posao, a kontakt sa drugim ljudima svedite na minimum.

Škorpija ‒ maksimalno se posvećujete svojim planovima, smatrate da zaslužujete nagrade za trud uložen u prethodnom periodu. Sukobi s prijateljima.

Strelac ‒ orijentisani ste na karijeru i status u društvu. Za mnoge od vas ovo je izuzetno produktivan period, ako energiju usmerite na pravi način. Ipak, tu su sukobi sa nadređenima, ali i moguća promena pozicije.

Jarac ‒ čvrsto se držite svojih uverenja i od njih ne odstupate. Kontakt sa zakonom u različitim vidovima. Vraćaju vam se energija i vitalnost.

Vodolija ‒ za vas je ovo jedan od napetijih perioda. Prepreke na koje nailazite moraćete sami da prevaziđete jer će izostati podrška okoline, posebno onih od koje je očekujete. Uzimate pozajmice, ali se i rešavate ranijih. Kontaktirate sa dužnicima.

Ribe ‒ međuljudski odnosi su napeti, doživljavate provokacije, ali im ne pridajete veliki značaj. Mogući prekidi ugovora. Realizacija projekata započetih u prvoj polovini prošle godine. Mogući su sukobi u partnerstvima, kao i nove veze za zauzete Ribe.