Šta predviđa nedeljni horoskop do 10. maja?

Ovan





Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti.







Bik



Delujete veoma oprezno i ne želite previše da rizikujete u poslovno-finansijskim pregovorima. Ipak, moraćete da se suočite sa nekim izazovima koji nisu po vašoj volji ili ukusu. Zatražite na vreme dobar savet od jedne starije osobe. Na kraju sve će se rešiti na dobar način ili u vašu korist. Priželjkujete više razumevanja i nežnosti u ljubavnom odnosu. Partner ponekad ima neke neobične ideje, tako da svojim ponašanjem u vama podstiče osećaj emotivne nesigurnosti.



Blizanci





Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.



Oslanjate se na svoje pregovaračke manire, jer da bez dobre pripreme, plana ili procene nema ni značajnog poslovnog uspeha. Potrebno je da se usaglašavate sa svojim saradnicima oko uvažavanja različitih interesa, kako bi svi oko vas osetili moralnu i materijalnu satisfakciju. Pažnja i razmevanje koje dobijate u krugu svoje porodice deluju vrlo podsticajno. Potrudite se da obradujete sve bliske osobe na neki neuobičajeni način.



Lav





U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koju imate, osmislite neka nova ili modifikovana rešenja koja će vam donositi najbolje razultate. Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta, kao uspešna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće, kada se vaša osećanja i misli preklapaju.









Devica





Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.







Vaga





Škorpion



Neko od saradnika nema dovoljno interesovanja da ispoštuje zajedički poslovni dogovor, što neminovno uslovljava određeni gubitak. Delujete zabrinuto zbog novih informacija i promena koje nagoveštavaju vaši saradnici. Uporno pokušavate u najkraćem roku da rešite neke velike probleme. Skloni ste čestim promenama raspoloženja, kao i društva koje privlači vašu emotivnu pažnju. Nema razloga da se jogunite i da prigovarate svom partneru zbog nekih sitnica.



Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, ali nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. U dostojanstvenom stilu i bez suvišnih pitanja prihvatite sve korisne sugestije ili reči kritike koje vam upućuju bliski saradnici. Želeli biste da uspostavite bolju kontrolu nad novim događajima u ljubavnom životu, međutim ništa značajno ne možete da učinite bez prethodnog dogovora sa svojim partnerom.

Strelac



Možda sve informacije sa kojima raspolažete ne predstavljaju uvek i pouzdane kriterijume, ali bez velikih izazova nema ni veće poslovne afirmacije. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima u različitim pravcima. Prolazite kroz fazu oscilacija, skloni ste čestim promenama u ponašanju ili raspoloženju. Povremeno vam je teško da pravilno uskladite svoj ljubavni ritam i afinitete u odnosu sa bliskom osobom.









Jarac



Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.



Vodolija





Zahvaljujući dobrim idjema i strategiji koju sprovodite delujete veoma ozbiljno na svoje saradnike. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoročnije poslovne interese. Umete da se nametnete u pravom trenutku i često vodite glavnu reč u pregovorima. Važno je da podstičete dvosmerne kontakte. Događaji koji vas prate u ljubavnom životu deluju ohrabrujuće. Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečija naklonost.









Ribe



Ulažete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom poslovnom izražavanju, ali postoji sled događaja koji remeti vaše planove. Važno je da se pravilno organizujete i da ispoštujete sve zadate rokove. Skloni ste čestim promenama svog emotivnog raspoloženja, nema razloga da gubite nadu ili da se udaljavate od partnera.









Nedeljni horoskop do 10. maja preuzet sa sajta astrolook.com