Treća godišnjica smrti Siniše Mihajlovića, oglasila se Arijana, ćerka Virdžinija u suzama: Tatice moj...

Šesnaesti decembar ostaće zabeležen u istoriji kao jedan od najtužnijih dana u svetu sporta jer je tada preminuo legendarni Siniša Mihajlović. Danas se navršava treća godišnjica smrti Siniše Mihajlovića navršava se danas i tim povodom su njegovi najmilji ponovo na okupu u porodičnoj kući u Rimu. Photo by Srdjan Stevanovic/Getty Images

Voljeni fudbaler i trener preminuo je nakon teške borbe sa leukemijom, a iza sebe ostavio je suprugu Arijanu, njihovo petoro dece i šesto koje je dobio u kratkoj vezi pre braka.

Danas će porodica Mihajlović izaći na grob, gde će se održati pomen proslavljenom fudbaleru, a na društvenim mrežama njegovi najmiliji podelili su zajedničke uspomene pune bola i tuge zbog preranog odlaska njihovog tate, supruga, brata i sina.

"Ne plači zbog njegovog odsustva, oseti bliskost sa njim i ponovo razgovaraj sa njim. Voleće te sa neba kao što te je voleo na zemlji. Danas se navršavaju 3 godine bez tebe, ljubavi moja" napisala je Arijana Mihajlović u opisu fotografije sa suprugom.

Ubrzo se oglasila i njihova mlađa ćerka Virdžinija podelivši fotografiju sa ocem iz uzrasta koliko je sada stara njena mezimica Violante.

"Budim se svakog jutra sa nadom da je sve ovo samo ružan san. Prošle su 3 godine i osećam te u tvojim gestovima, u mojoj misli, u mom umu, u mojim mislima, u lepim trenucima i onim koji nisu baš lepi… uvek. Ne postoji nijedan dan u kome se ne osećam ipak najsrećnijom osobom na planeti što sam imala za tatu čoveka kao što si ti. Ćao, tatice, volim te beskrajno." Instagram

Poznato je da su udovica i Sinišini naslednici u divnim odnosima sa njegovim bratom i majkom, te da se neretko posećuju. Tako su prethodne godine oni bili u Rimu na pomenu prerano preminuloj fudbalskoj legendi.

Dirljivu fotografiju iz doma punog uspomena na srećne dane podelio je tada Sinišin brat i gotovo da niko nije ostao ravnodušan.Naime, majka pokojnog Siniše u naručju je držala svog praunuka, dok je Dražen sa puno ljubavi posmatrao dečaka. Njena imenjakinja Viktorija, starija Sinišina ćerka, podelila je na Instagramu snimak kako baka zavija sarme, jelo koje obožavaju svi Mihajlovići.

Nema ništa slađe nego kada baka stigne da ispuni sve želje unučićima koje ne viđa redovno, pa je tim pre svaki njihov susret dodatno emotivan. Legendarni sportista neretko je isticao da je veoma vezan za starijeg brata i majku, te ih je kad god su mu obaveze to dozvoljavale posećivao u Srbiji.

Uvek je kod majke dolazio sa istom željom, a to je da mu spremi sve tradicionalne đakonije, a sarma je uvek bila prva na listi prioriteta, što je Viktorija uvek i radila. Zato je baš tada rešila da mu još jednom ispuni želju, znajući da će on to tamo negde znati, a njegovi najmiliji uživaće u rapsodiji ukusa srpske kuhinje.

Koliko su Sinišina deca vezana za strica i baku govori u prilog činjenica da ne prođe jedna godina, a da oni ne dođu u Sremsku Kamenicu, gde Viktorija živi skromnim životom, okružena medaljama, peharima, dresovima i fotografijama preminulog sina.





