Novogodišnja bajka za unuku Kseniju: Dvorac Dragane Mirković svake godine okićen kao iz bajke (foto)

Dvorac Ebenfurt i ove godine sija punim sjajem pred novogodišnje i božićne praznike, a kako i ne bi kada za to porodica Bijelić - Mirković ima poseban razlog, odnosno novog, najmanjeg i najslađeg člana, devojčicu Kseniju koja je pre dva meseca stigla na ovaj svet. Njen dom u Beču gde uživa okružena ljubavlju šljašti od novogodišnjih ukrasa, a za novogodišnju bajku pobrinula se kao i uvek baka Dragana Mirković. Instagram

Iako se razvela od Tonija Bijelića, tradiciju i dalje poštuje – obeležavaju se oba Božića. A jelka popularne pevačice je, kao i uvek, posebna priča.U istaknutom delu dnevnog boravka poziciju je zauzelo raskošno dekorisano drvo, visoko skoro do plafona, to jest do lustera od “Swarovski” kristala.

Tu su razni praznični ornamenti, a dominiraju crvena i bela boja. Pevačica je ponovo nadmašila sva očekivanja i priredila pravu zimsku bajku za njenu mezimicu. A pokloni? Pokloni će biti ispod jelke, mada iako je veoma mala, Ksenija već sada ima sve što joj je potrebno jer baka želi da radi baš ono što treba, a to je da je razmazi.

Inače, kao što je poznato nakon razvoda od austrijskog biznismena folk diva ostala je da živi u porodičnom dvorcu gde su se uselili davne 2010. godine. Nedavno je ekipi emisije “Spona” otvorila vrata svog doma i otkrila zanimljive podatke o istorijatu zdanja koje se pominje još polovinom 12. veka. Dvorac je, u vreme kad ga je kupila, bio u lošem stanju, a onase potrudila da mu vrati prvotini sjaj.

- Na samom kraju Drugog svetskog rata, Rusi su pokupili sve što je bilo u dvorcu, ostao je bez prozora i vrata, nekoliko puta je bio opljačkan nakon toga. Vlasnici očigledno nisu imali dovoljno novca da se time bave i on je počeo da propada. Ono što je jako bitno – za vreme Drugog svetskog rata preko 4.000 izbeglica je spas potražilo u dvorcu. Postoji film, prisustvovala sam njegovom snimanju, zove se ‘The Cardinal’ u koprodukciji Švajcarske, Nemačke i Austrije baš o tom periodu. Neverovatno je da su sve freske bile sačuvane, a one su i najvrednije. Inače sam zaljubljenik u istoriju i iste čiste ljubavi sam ušla u celu ovu priču – ispričala je Dragana, dodajući da je ponosna što je restauraciju radila Sandra Jakovljević iz Beograda.

Pogledajte galeriju Dvorac Dragane Mirković

- Nećete verovati, najtanji zidovis u metar i po debljine. Glavni zidovi su tri i po metra debljine, a toliko su bili zdravi da je to neverovatno. Zato su i opstale freske bez obzira na godine, sneg, kišu. Kad smo otkopavali jedan deo pronašli smo rimsko kamenje gde su temelji pravljeni. Zato se smatra da je on još stariji nego što piše, a prvi zapisi datiraju iz 1160. godine.

Zanimljiv je podatak da nijedan prozor nije identičan, a ima ih više od 250. Pevačica je otkrila i koliko košta održavanje jednog takvog zdanja.

- Nećete verovati, pre dvorca živela sam u kući od 1.000 kvadrata. Malo manje su koštali struja, voda i svi ti ostali troškovi, nego što me košta za dvorac. Ne gleda se to po kvadraturi. Nisu to beneficije od države, to je neka vrsta razumevanja za ulaganje u nešto što je njihova istorijska vrednost. Na krovu sa dve strane imam solarne panele, toliko ih je da mogu da prodajem struju.

Dragana Mirković priznala je da ni posle 15 godina života u dvorcu ne zna koliko tačno ima soba.

- Nisam brojala, mada me to svi pitaju. Nikada ne znam tačan odgovor. Ima više sala, različitih prostorija, pitanje da li se i te prostorije računaju kao sobe.






