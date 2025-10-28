Slatkiš koji svakog dana možete jesti, svi misle da goji, ali ne! Sindi Kraford ga obožava

Slatkiši zaista umeju da budu neodoljivi. Kremasti, čokoladni, sa voćem - izbor je veliki. Ali, kako starimo, činjenica je da nepotrešene kalorije u našem organizmu postaju višak kilograma, pa većina žena i te kako vodi računa o ishrani. Kada je reč o slatkišima, svi znamo da im je teško odoleti. Jednom kada počnemo, teško je prestati, što vodi do visokog šećera u krvi, gojaznosti, masne kože i drugih problema.

Međutim, postoji jedan slatkiš koji je ne samo ukusan, već i preporučljiv za zdravlje – tamna čokolada.

Američki supermodel Sindi Kraford, koja je svojom lepotom obeležila devedesete i koja i danas dominira modnim pistama, ne može da odoli tamnoj čokoladi. Na svom profilu "Meaningful Beauty" na društvenoj mreži X, podelila je da je parče tamne čokolade njena svakodnevna uživancija.

- Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je poruka mom telu da je obrok gotov - rekla je Sindi za "The Cut".

Tamna čokolada je bogata antioksidansima, poboljšava cirkulaciju i može pomoći u smanjenju stresa. S obzirom na ove prednosti, nije ni čudo što je mnogi stručnjaci preporučuju kao deo uravnotežene ishrane.

Dakle, sledeći put kada poželite nešto slatko, slobodno posegnite za tamnom čokoladom – i uživajte bez griže savesti!





