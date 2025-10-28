Slatkiši zaista umeju da budu neodoljivi. Kremasti, čokoladni, sa voćem - izbor je veliki. Ali, kako starimo, činjenica je da nepotrešene kalorije u našem organizmu postaju višak kilograma, pa većina žena i te kako vodi računa o ishrani. Kada je reč o slatkišima, svi znamo da im je teško odoleti. Jednom kada počnemo, teško je prestati, što vodi do visokog šećera u krvi, gojaznosti, masne kože i drugih problema.
Pročitajte Pita sa makom Suzane Mančić bolja od svake štrudle, dok se peče osvaja mirisom
Međutim, postoji jedan slatkiš koji je ne samo ukusan, već i preporučljiv za zdravlje – tamna čokolada.
Američki supermodel Sindi Kraford, koja je svojom lepotom obeležila devedesete i koja i danas dominira modnim pistama, ne može da odoli tamnoj čokoladi. Na svom profilu "Meaningful Beauty" na društvenoj mreži X, podelila je da je parče tamne čokolade njena svakodnevna uživancija.
- Na kraju ručka uvek uzmem mali komad tamne čokolade. To je poruka mom telu da je obrok gotov - rekla je Sindi za "The Cut".
Tamna čokolada je bogata antioksidansima, poboljšava cirkulaciju i može pomoći u smanjenju stresa. S obzirom na ove prednosti, nije ni čudo što je mnogi stručnjaci preporučuju kao deo uravnotežene ishrane.
Dakle, sledeći put kada poželite nešto slatko, slobodno posegnite za tamnom čokoladom – i uživajte bez griže savesti!
Pročitajte još
Slatkiš koji svakog dana možete jesti, svi misle da goji, ali ne! Sindi Kraford ga obožava
Slatkiš koji ne goji - možete ga jesti svakoga dana
28/10/2025Saznajte više
Stan Ilde Šaulić u Americi ni nalik domu na Bežaniji: Pogled iz dnevne sobe vredi milione
Stan Ilde Šaulić u Americi svako bi poželeo da poseduje
28/10/2025Saznajte više
Ne gledaj u šolju, pregledaj se: Obeležen Međunarodni dan borbe protiv raka dojke
Oktobar mesec posvećen je borbi protiv raka dojke, a ovog puta obeležava se i poseban jubilej – pet godina kampanje Grand kafe Hajde da imamo vremena za pregled
27/10/2025Saznajte više
Darja će uskoro uživati u bakinom specijalitetu, recept Lidije Vukićević osvaja na prvi zalogaj
Recept Lidije Vukićević za projice sa sirom
26/10/2025Saznajte više
Recept ne krije: Zdrav i ukusan subotnji ručak Mirke Vasiljević
Recept Mirke Vasiljević za potaž od povrća
25/10/2025Saznajte više
Romantično potkrovlje za dvoje u centru Beograda, ovde živi Milan Marić
Stan Milana Marića nalazi se u centru Beograda
25/10/2025Saznajte više
Komentari (0)